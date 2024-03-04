İskele Belediyesi 13. Kültür & Sanat Günleri” bugün başlıyor

İskele Belediyesi’nin bu yıl 13.’sünü düzenleyeceği Kültür & Sanat Günleri bugün başlıyor.

İskele Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Mart Cuma gününe kadar sürecek Kültür & Sanat Günleri saat 19.00’da İskele Belediyesi Kültür Evi önündeki açılış törenini ve İskele Belediye Korosunun İskele AKM’de saat 19.30’da vereceği konserle başlayacak.

Kültür & Sanat günleri kapsamında hem çocuklar hem de yetişkinlere yönelik olarak düzenlenecek etkinlikle katılım ücretsiz olacak.

Etkinlik programı şöyle:

“5 Mart Salı günü 2 seanstan oluşacak İskele AKM’deki etkinlikte çocuklar; illüzyon show – vantrolog kuklası haydar – jonglör gösterisini izleyebilecek.

6 Mart Çarşamba günü çocuklar için unutulmuş çocuk oyunları, İskele Belediyesi Kültür Evi bahçesinde gerçekleşecek.

7 Mart Perşembe günü Tiyatro sanatçısı Nazan Kesal, İskele’de tiyatro severlerle buluşacak.

Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği tek kişilik ‘Yaralarım Aşktandır’ isimli tiyatro oyunuyla izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Nazan Kesal, İran şiirinin isyankâr sesi Füruğ Ferruhzad’ın nefesini, İskele AKM’de sahnesine taşıyacak. Oyun saat 19.00’da İskele AKM’de sahnelenecek. Oyunun ardından azan Kesal’ın yönetmenliğini yaptığı 2013 yapım, kentin kenarında bir evde, genç bir kadının son 12 dakikasının anlatıldığı Salıncak isimli kısa film gösterimi yapılacak.

8 Mart Cuma günü saat 19.00’da, yabancı ülkeler gecesi İskele AKM’de yer alacak.

11 Mart Pazartesi ve 18 Mart Pazartesi KKTC’li tiyatro sanatçısı İzel Seylani, saat 10.00 ve 11.00’de 2’şer seanstan oluşacak Karagöz Gizli Hazine ile İskele AKM’de bölge okullarındaki çocuklarla buluşacak.

12 Mart Salı günü Mastercheff Tanya Kilitkayalı ve Uğur Yılmaz Deniz, saat 10.00’da gastronomi söyleşisiyle İskele AKM’de Workshop’la da İskele Belediyesi Kültür Evi’nde olacak.

13 Mart Çarşamba ve 19 Mart Salı günü Kıbrıslı Yazar Ünver Alibey, Bekirpaşa Lisesi ve İskele Evkaf TMK öğrencileri ile bir araya gelecek. Öğrencilerle buluşacak yazar Alibey aynı zamanda kitap tanıtımını da yapacak.

15 Mart Cuma günü saat 11.00’da İskele AKM’de GİKAD&GİKAKOOP ile Kadın Kadının Yurdudur söyleşisi gerçekleşecek.

20 Mart Çarşamba günü saat 11.00-12.00’da 2 seanstan oluşacak Vantrolog kukla gösterisinde başarılı vantrolog sanatçısı Ecem Yüksel ve arkadaşı Çilek bölge okullarındaki çocuklarla İskele AKM’de buluşacak.

21 Mart Perşembe günü saat 10.00’da İskele AKM’de İskele Belediyesi, Kültür Dairesi ve Yazarlar Birliği’nin iş birliğinde Şair ve Yazarlar Buluşması olacak.

22 Mart Cuma günü saat 19.30’da İskele AKM’de Zahit İpek & Grup Mutriban Ensemble & Semazen Gösterisi yer alacak.

25 Mart Pazartesi günü Folklor ve Gençlik Merkezi tarafından sahneye konacak Kıbrıs Türk tiyatro sanatının unutulmaz karakterleri ‘Alikko ile Caher’ Folklorik Tiyatro oyunu saat 19.30’da İskele AKM’de perde diyecek.

26 Mart Salı günü İskele’ye bağlı köy kadın kurslarının Kadın Emeği El Sanatları Sergisi yer alacak. Saat 19.30’da İskele Belediyesi Kültür Evi’nde açılışı yapılacak sergi 29 Mart Cuma gününe kadar gezilebilecek.

27 Mart Çarşamba günü İskele Belediye Tiyatrosu, hazırlıklarını sürdürdüğü yeni oyunu Tehlikeli Saplantı ile Dünya Tiyatrolar Günü’nde, saat 19.30’da İskele AKM’de tiyatro severlerle buluşacak.

29 Mart Cuma günü ise Kültür & Sanat Günleri, Othello Çok Sesli Korosu’nun vereceği Geleneksel Kıbrıs Şarkıları konseri ile son bulacak. Konser saat 19.30’da İskele AKM’de yer alacak”.