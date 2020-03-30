İskar: Hedeflerimize ulaştık

Basketbol Erkekler Ligi’nde bu sezon geçmiş sezonlara kıyasla galibiyet yüzdesini arttıran ve 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 3’üncü sırada bulunan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımı da diğer takımlar gibi koronavirüs salgını nedeni ile liglerin ertelenmesi ile beklemeye çekildi.

GAÜ Koçu Gökay İskar, olağanüstü bir durumla karşı karşıya kalındığını, sabır, sağlık ve inançla geçilen bir dönemde bulunulduğunu belirtti.

İskar, “Takımların güçler dengesi açısından çok büyük farkları olmadığı bir sezon oynuyoruz. Detayların çok önemli olduğu ve bağımsız değişkenlerin çoğu zaman sonucu belirlediği müsabakalar oynandık. 15 maçlık normal sezon periyodunun 11 ini geride bıraktığımız dönemde Girne Amerikan Üniversitesi olarak hedeflerimize ulaştık” dedi.

Normal sezonun geriye kalan 4 maçlık kısmını play-off’taki olası rakipleri Koopspor’a hazırlanma süreci olarak tasarladıklarını belirten İskar, şu an ise olağanüstü bir durumun yaşanmasından ötürü beklemede olduklarını aktardı.