İskan Dairesi’nin eski Müsteşarı Hasan Fındık’ın davası ertelendi

İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ile birlikte, devlete ait 4 parça araziye ‘Toprak Dağıtım Belgesi’ hazırlayarak Hüseyin Vasilyalı’ya tapulamakla suçlanan eski müsteşar Hasan Fındık’ın 2004 ile 2005 yılları arasında Lefkoşa’da “Resmi evrak sahtelemek”, “Sahtelenmiş evrakı tedavüle sürmek” ve “Sahtekârlıkla kayıt temini” suçlarıyla ilgili yarglanmasına başlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul etmediği suçlamalarla ilgili dün duruşmasına başlanan Fındık’tan daha önce yargılanan İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin huzurundaki duruşmada mahkeme memuru emare belgelerin kaydedilmesini sağladı.

Başkan Fadıl Aksun, davayı duruşma için 26 Ocak’a erteledi.

Kamalı Haber