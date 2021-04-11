Işık:Türk tarafı Cenevre’ye Kıbrıslı Rumlarla anlaşmaya değil yeni bir süreci başlatmak için gidiyor”

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Türk tarafının Cenevre’ye Kıbrıslı Rumlarla anlaşmaya değil Birleşmiş Milletlerin de tesciliyle yeni bir süreci başlatmak için gideceğini belirtti.

Işık, Kıbrıs Türk halkını bu aşamadan sonra hiçbir şekilde uzlaşmaz veya ayrılıkçı bir suçlama altında tutulamayacağını kaydetti. Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre 5’li Konferansına uzlaşmaz Rum tarafıyla anlaşmaya değil KKTC’nin BM’in tescili için masaya koyacağı süreci başlatmak için gideceğini vurgulamak istiyoruz. Rum tarafı ve Yunanistan görüşmeleri sürdürme amaçlarının anlaşma değil KKTC’nin tanınmasını önleme olduğunu açıkça ve defalarca açıkladı. Rumların 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin zımnen hükümeti olarak Kıbrıs üzerinde homojen Elen hakimiyetini yayma amaçlarının Kıbrıs Türk halkına barış olarak pazarlanması kabul edilemez.”