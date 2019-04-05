Kıbrıs

Işık, Türkiye’nin garantörlüğünün önemine vurgu yaptı

5 Nisan 2019

Bağımsızlık İttifakı 33 Bağımsız Sivil Toplum Örgütü Konsey Başkanı” Hasan Y. Işık, İngiltere’nin Rumlar ile yapmış olduğu savunma ve ittifak anlaşmasının, Türkiye’nin garantörlüğünün önemini bir kez daha vurgulamış olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Işık, Türkiye ve Kıbrıs Türklerine karşı üçüncü ülkeler ile savunma ve ittifak anlaşmaları yapmakta olan Kıbrıs Rumları ve Yunanistan’ın anlaşma yapılabilecek ehliyete sahip, güvenilir ortaklar olamayacağını kaydetti.
Garantör ülke İngiltere’nin taraf tutarak, Rumlar ile savunma işbirliği anlaşması yapmasını protesto eden Işık, Kıbrıslı Türkler’in olası bir ortaklık devletinde ve Akdeniz üzerindeki haklarının korunması için Türkiye’nin garantörlüğünün öneminin İngiltere’nin Rumlar ile yapmış olduğu savunma ve ittifak anlaşması ile bir kez daha kesinlik kazanmış olduğunu ifade etti.

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