Işık: “Erdoğan’ın, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapmasından onur duyduk, moral ve güç aldık”

Bağımsızlık İttifakı Başkanı Hasan Y. Işık, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapmasından onur duyduklarını, moral ve güç aldıklarını söyledi.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’yi tanıyan tek ülke garantör Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz şükranlarını sunduklarını belirterek, barışın temeli olan adaletin, Kıbrıs Rum halkına olduğu kadar, Kıbrıs Türk halkına da uygulanmasını istedi.

Kıbrıs Türk halkının siyasi statüde tanınmasının, uluslararası antlaşma ve hukukun gereği olduğunu vurgulayan Yılmaz Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yaptığı ziyarette ambargoların kaldırılması için BM’ye çağrı yapmasının en büyük beklentileri olduğunu kaydetti.