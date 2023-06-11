Işık: “Erdoğan’ın, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapmasından onur duyduk, moral ve güç aldık” - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Haziran 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Işık: “Erdoğan’ın, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapmasından onur duyduk, moral ve güç aldık”

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Bağımsızlık İttifakı Başkanı Hasan Y. Işık

Bağımsızlık İttifakı Başkanı Hasan Y. Işık, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapmasından onur duyduklarını, moral ve güç aldıklarını söyledi.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’yi tanıyan tek ülke garantör  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz şükranlarını sunduklarını belirterek, barışın temeli olan adaletin, Kıbrıs Rum halkına olduğu kadar, Kıbrıs Türk halkına da uygulanmasını istedi.


Kıbrıs Türk halkının siyasi statüde tanınmasının, uluslararası antlaşma ve hukukun gereği olduğunu vurgulayan Yılmaz Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yaptığı ziyarette ambargoların kaldırılması için BM’ye çağrı yapmasının en büyük beklentileri olduğunu kaydetti.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Bağımsızlık İttifakı Başkanı Hasan Y. Işık
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar