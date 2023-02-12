İsias Otel enkazında yaşamını yitiren, KKTC kafilesindeki son 12 kişinin naaşı ülkeye getirildi

Türkiye’de meydana gelen deprem sonucu Adıyaman’da İsias Otel’in enkazında yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları son 12 kişinin naaşı da ülkeye getirildi.

Adıyaman’dan ülkeye 02.45 sıralarında getirilen 8 öğrenci, 1 öğretmen ve 3 veli olmak üzere 12 vatandaşın naaşını, Ercan Havalimanında aileler ile arkadaşları ve sevenleri karşıladı.

Arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan 12 kişi için devlet töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve diğer yetkililerin de yer aldığı karşılamada, gözyaşları içinde duygulu anlar yaşandı.

Naaşların getirildiği uçakta, arama kurtarma çalışmalarına katılan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, UBP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Çavuş, ekipler, aileler ve basın mensupları da geldi.

Depremde yaşamını yitiren ve ülkeye getirilen öğrenci, öğretmen ve velinin isimleri şöyle:

“Havva Çavdır, Evren Çavdır, Elvin Çavdır, Ali Karasel, Sahil Özberkman, Asya Tülek, İzcan Nurluöz, Mustafa Sabancı, Perihan Çetiner, Bedriye Yeniçeri, Ecem Yeniçeri, Havin Kılıç”

Şampiyonaya katılmak üzere Adıyaman’a giden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek volaybol takımlarından oluşan kafile, meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde, kaldıkları İsias Otel’in yıkılması sonucu enkaz altında kalmıştı.

Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı aralıksız çalışmanın sonunda 24’ ü öğrenci olmak üzere kafiledeki 35 kişinin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.

Çalışmalar tamamlanarak son 12 kişinin naaşı bu gece adaya geldi.

Adaya gelen cenazeler bugün defnedilecek.