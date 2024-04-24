İsias Otel davasının ikinci duruşması cuma günü yapılıyor

Ailelerin de aralarında bulunduğu kalabalık bir heyet yarın Adıyaman’a gidiyor

Duruşmaya Başbakan Ünal Üstel ve ekibi yanında, CTP Genel Başkanı Erhürman ve bazı bakanlar da katılacak

Karakaya: “Grand İsias Otel suçluları, serbest kalarak hayatlarına devam edeceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar”

Esendağlı: “Mahkemeden dosyayı tekrar ve başka bir bilirkişiye gönderilmesi talep edilecek”

Lefkoşa, 24 Nisan 24 (TAK): Depremde Şampiyon Meleklerin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel’le ilgili davanın ikinci duruşması, 26 Nisan Cuma günü yapılıyor.

Mahkemede, teknik raporlar üzerinden duruşmaya geçilecek. Şampiyon Meleklerin ailelerinin avukatları, iki tutuklunun tahliyesine karar verilen Gazi Üniversitesi teknik raporuna itirazda bulunarak mahkemeye; üç ayrı teknik uzman bilirkişi raporunu sunacak.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde 35’i Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımındaki Kıbrıslı Türk öğrenciler, öğretmenler ve ailelerden olmak üzere toplam 72 kişiye mezar olan Adıyaman’daki Grand İsias Otel’le ilgili davanın ilk duruşması, 3-6 Ocak’ta Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmüş, mahkeme davanın ikinci duruşmasının 26 Nisan Cuma günü saat 09.00’da yapılmasına karar vermişti.

Bir önceki duruşmada olduğu gibi cuma günkü duruşmaya; Başbakan Ünal Üstel ve ekibi, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu ve komite üyeleri; bazı milletvekilleri, ailelerden kabalık bir heyet, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile Kıbrıs’taki avukat ekibi katılacak.

-Ekip yarın Adıyaman’a gidecek… Duruşma Cuma

Dava için yarın sabah Ercan Havalimanı’ndan İstanbul üzerinden Adıyaman’a hareket edecek aileler ve diğer siyasilerden oluşan ekip, 26 Nisan’da yapılacak duruşmanın ardından 27 Nisan’da adaya dönecek.

Başbakan Ünal Üstel ise bugün Adıyaman öncesi İstanbul’a gitti. Üstel, temaslarının ardından dava için Adıyaman’a geçecek.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Grand İsias Otel suçluları, serbest kalarak hayatlarına devam edeceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar” dedi.

Bugüne kadar suçluların belli desteklerle aldırdığı tek bir rapor dışında, gerek savcılık, gerekse kendileri tarafından alınan farklı teknik bilirkişi raporlarında binanın bütün kusurlarının net olduğunu vurguladı.

Suçların sabit ve belli olduğunu ifade eden Karakaya, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin bu gerçeklerle hareket etmek zorunda olduğunu kaydetti.

Karakaya, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Nisan Cuma günü görüşülecek Grand İsias Otel davasının ikinci duruşması öncesi TAK muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Karakaya, “Verilen ara kararlarla bizlerin bu yoldan döneceğine inananlara cevabımız nettir: Bu kararlılığımız son nefesimize kadar devam edecektir, çünkü bizim meleklerimize verilmiş sözümüz var.” dedi.

-“Dava adil sonuçlanıncaya kadar sevdiklerimizi bizden koparan katillerin hep peşinde olacağız.”

Karakaya şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz hafta tamamlanan bilirkişi raporlarında, sadece 17 saniyede kum yığınına dönerek, canlarımıza mezar olduğu net olan Grand İsias Otel suçluları, serbest kalarak hayatlarına devam edeceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar.

Bilinmelidir ki, bu dava adil sonuçlanıncaya kadar sevdiklerimizi bizden koparan katillerin hep peşinde olacağız.”

-Esendağlı: “Adalet mücadelemiz hız kesmeden sürüyor”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da İsias Otel’in 26 Nisan’da gerçekleştirilecek ikinci duruşması öncesine TAK muhabirine yaptığı değerlendirmede, “Grand İsias Otel’de kaybettiğimiz canlarımız için adalet mücadelemiz, hak arayışımız hız kesmeden devam ediyor.” dedi.

Esendağlı, ellerinde oteldeki bütün imalat kusurlarını, mevzuata aykırılıkları, sanıkların kusurlarını ortaya koyar mahiyette üç ayrı teknik uzman bilirkişi raporu bulunduğunu belirterek, mahkemeden dosyayı tekrar ve başka bir bilirkişiye gönderilmesinin talep edileceğini vurguladı.

Ocak ayında yapılan bir önceki duruşmadan bugüne kadar hazırlıklarının devam ettiğini, avukatların sürece hazırlandığını ifade eden Esendağlı, şöyle konuştu:

“Bilirkişi raporu öncesinde oluşturulan üç ayrı teknik ekibin hazırladığı uzman görüşleri vardı. Bilirkişi raporunun tatmin edici doğru ve yeterli teknik içerikte gelmemesinin yarattığı komplikasyonla karşı karşıyayız.”

-“Sanıkların kusurlarını ortaya koyar mahiyette üç ayrı teknik uzman bilirkişi raporu var”

Esendağlı, Gazi Üniversitesi’nden gelen rapora göre ara kararla iki tahliyenin gerçekleştiğini anımsatarak, bu raporun ötesinde ellerinde daha bilimsel ve teknik verilere dayalı, oteldeki bütün imalat kusurlarını mevzuata aykırılıkları, sanıkların kusurlarını ortaya koyar mahiyette üç ayrı teknik uzman bilirkişi raporu bulunduğunu söyledi.

Bu raporu hazırlayan uzman hocalar, teknik bilirkişilerin de 26 Nisan’da mahkemeye gelerek, Gazi Üniversitesi raporlarına bu bağlamda itirazlarda bulunacaklarını ifade eden Esendağlı, mahkemeden dosyayı tekrar ve başka bir bilirkişiye gönderilmesinin talep edileceğini vurguladı.

Esendağlı, “Amaç hükme esas teşkil edebilecek mahiyette tüm taraflar açısından adil ve hakkaniyetli bir rapor mahkeme dosyasına girebilsin. 26’ında uğraşımız bu yönde olacak. Akabinde de dava süreçleri bu çerçevede takip edilmeye devam edecek. Daha gidecek yolumuz, atılacak adımlarımız vardır.” dedi.

-6 Ocak’ta alınan ara karar…

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi Grand İsias Otel davasının ilk duruşması ardından 6 Ocak’ta aldığı ara kararda, tutuklu sanıkların, tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların da adli kontrol şartıyla aynı şekilde devamına karar verirken, duruşmalara devam zorunluluğunu ortadan kaldırmıştı.

Öte yandan mahkeme, bilirkişi raporuyla ilgili iki taraf açısından da ortaya konulan argümanlar ışığında dosyanın yeniden bilirkişi heyetine havale edilmesine karar vermişti.

Önceden yapılan duruşma modeline, yani sanıkların online duruşmaya katılması yönünde de bir karar alan mahkeme, duruşmanın artık tek günler şeklinde ilerleyeceği ve şimdiye kadar şikayetçi sıfatıyla davaya katılan ailelerin, katılan sıfatıyla davaya devam etmelerini karara bağlamıştı.

Alınan kararlar doğrultusunda, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Efe Bozkurt, Erdem Yıldız ve Halil Bağcı’nın tutuklu bulundukları cezaevlerinde tutuklu kalmalarına, öte yandan tutuksuz sanıklar Bilge Açık, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un adli kontrol şartıyla yargılanmasına devam edilecekti.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ara kararı ardından, İsias Otel davasıyla ilgili izlenecek yol ve dava süreci 20 Ocak ve 15 Mart’ta Başbakan Ünal Üstel başkanlığında düzenlenen iki istişare toplantısında ele alınmıştı.

Ancak, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 29 Mart’ta yapılan tutukluluk incelemesinde, İsias Otel’e ilişkin davada yargılanan beş tutuklu sanıktan ikisi tahliye edildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu bulundukları süre ve celse arasında dosyaya giren bilgi ve belgeler dikkate alınan tutuklu sanıklardan otelin sahibi Ahmet Bozkurt’un oğlu Efe Bozkurt ile otelin fenni mesulü inşaat mühendisi Halil Bağcı’nın, “yurt dışı yasağı” ve “haftada bir gün imza atma” şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar vermişti.

Mahkeme heyeti, diğer tutuklu 3 sanık, sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Erdem Yıldız’ın mevcut halinin devamına hükmetmişti.

Sonraki süreçte, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı düzenledikleri ortak basın toplantısında İsias Otel ile ilgili kusurları ortaya konan mal sahibi Efe Bozkurt ve Halil Bağcı’nın tutuksuz yargılanması kararına tepki göstermişti.

Öte yandan, Cumhuriyet Meclisi, “Türkiye’de Meydana Gelen Deprem ile İlgili Adli Süreci İzleme Komitesi” Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Başkan yardımcısı Ongun Talat, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy ile birlikte günübirlik çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye’deki Şampiyon Meleklerin avukatları ile görüşme yapmıştı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği heyeti ise, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a iletilmek üzere hazırladığı mektubu da geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na vermiş; ardından da 17 Nisan’da Ankara’ya giderek Tunç’la görüşmüştü.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Adıyaman’daki dava öncesinde “Adalete Işık Tut” yürüyüşü gerçekleştirdi.

Şampiyon Meleklerin aileleri 19 Nisan Cuma günü Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya yürüdü. “Kimse sevdiklerini kaybetmesin, adalet yerini bulsun diye yürüyoruz” diyen aileler, İsias Otel sanıklarının olası kastla yargılanması taleplerini yineledi.

Şampiyon Meleklerin aileleri sabahın ilk saatlerinde meşalelerle ve “Adalete için yürüyoruz”, “Adalete güveniyoruz” sloganlarıyla Gazimağusa-Lefkoşa arasındaki yaklaşık 60 kilometrelik mesafeyi yürüdü.

Depremin ardından, Türkiye Cumhuriyeti adaletine ses vermek üzere Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği öncülüğünde başta meleklerin şehri Gazimağusa olmak üzere ilçelerde meşaleler yakılmıştı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği öncülüğünde, “Adalete Işık Tut” sloganı ve sanıkların olası kastla yargılanması talebiyle başkent Lefkoşa’da yapılan adalet yürüyüşünde, “Meleklere verilmiş sözümüz var, adalet için buradayız” mesajları verildi.