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İş yerinden 283 bin TL çaldı

20 Ağustos 2019
soygun

Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Semson Ltd”de çalışan şahıs 2016-2019 yılları arasında 283.285.90 TL parayı çaldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“2016-2019 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Semson Ltd” isimli iş yerinde çalışmakta olan M.İ.(E-44)’nin, iş yeri adına çeşitli işyerlerine satışını yapmış olduğu muhtelif ürünlerden tahsil etmiş olduğu toplam 283.285.90 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

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