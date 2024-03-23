İş kazasında 28 yaşındaki Ergel yaralandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 23, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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İş kazasında 28 yaşındaki Ergel yaralandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Gzelyurt’ta  elektrik direğini kamyonete taşınırken meydana gelen iş kazasında  Hasan Ergel yaralandı

Gzelyurt’ta  elektrik direğini kamyonete taşınırken meydana gelen iş kazasında  Hasan Ergel yaralandı

Polis Basın Bültenine göre , dün sabah  Güzelyurt’ta Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna ait depo içerisinde, dokuz metre uzunluğundaki elektrik direği vinç yardımı ile kamyonete yerleştirilirken, direk Hasan Ergel’in (E-28) yüzüne ve sağ omuz kısmına çarptı.


 İş kazasında yaralanan Hasan Ergel sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde  tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Tags:hasan ergel
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