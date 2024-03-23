İş kazasında 28 yaşındaki Ergel yaralandı

Gzelyurt’ta elektrik direğini kamyonete taşınırken meydana gelen iş kazasında Hasan Ergel yaralandı
Polis Basın Bültenine göre , dün sabah Güzelyurt’ta Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna ait depo içerisinde, dokuz metre uzunluğundaki elektrik direği vinç yardımı ile kamyonete yerleştirilirken, direk Hasan Ergel’in (E-28) yüzüne ve sağ omuz kısmına çarptı.
İş kazasında yaralanan Hasan Ergel sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edildi.
Tepki göster
0
Bayıldım
0
Huzurlu
0
Hahaha
0
Üzüldüm
0
Hayran Kaldım
0
Facia
Tags:hasan ergel