İş kazaları nedeniyle ölümler yaşanmaya devam ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Tansu Tunçbilek, KKTC Çalışma Dairesi kaza istatistiklerine göre 2020 yılında 302 iş kazası gerçekleştiğini belirterek, bu kazalar nedeniyle 298 kişinin yaralandığını ve 4 kişinin ise öldüğünü kaydetti.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası kapsamında konuşan Tunçbilek, “2018 yılında 142 iş kazası gerçekleşirken, 138 yaralı ve 4 ölüm yaşandı. 2019 yılında 388 iş kazası olurken 383 yaralı ve 4 ölüm olayı yaşandı. 2020 yılında 302 iş kazası nedeniyle 298 yaralı ve 4 ölüm ile sonuçlandı. 2021 yılına ait istatistiksel veriler yayınlanmadı” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Tunçbilek, iş kazaları konusunda 2018-2019 yıllarında ciddi bir artış görüldüğünü işaret ederek, 2020 yılındaki sayılarda düşüş görünme sebebinin ise pandemi nedeniyle çoğu iş sektörünün yılın yarısından itibaren faaliyette olmamasından kaynaklı olduğunu belirtti.

İSG’nin çalışma hayatının en önemli konularından olduğunu aktaran Tunçbilek, “İSG insan sağlığı ve hayatı ile ilgili bir kavramdır. Hiçbir iş, insandan daha değerli değildir” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Tunçbilek, Çalışma Dairesi kaza istatistiklerine göre iş kazalarının önlenmesinde; sürekli denetim, çalışan ve işveren sorumlulukları gibi konuların önemli olduğu sonucunu çıkarabileceğimizi dile getirerek, “Ayrıca Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımı da göz önünde bulundurulmalıdır” şeklinde konuştu.

İşyerlerinde önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği anlayışı ile hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Tunçbilek, “tüm süreçlerde birinci önceliğin İş Sağlığı ve Güvenliğine verilmesi, İSG bilincinin oluşturulması mutlaka sağlanmalıdır” ifadesini kullandı.

Tunçbilek, belirli aralıklarla personele İSG eğitiminin verilmesinin faydalarına da dikkat çekerek, “Kuralların hatırlatılması kişilerin iş hayatında kendilerini koruması açısından elzemdir” dedi.

Sosyal Sigorta ve Çalışma Dairesi’nin İSG uygulamalarında denetleyici kurum konumunda olduğunu anımsatan Tunçbilek, ülkedeki denetlemelerin gerekli şekilde ve sıklıkta yapılmasının iş kazalarının ciddi boyutta engellenmesini sağlayacak en önemli faktör olduğunu da söyledi.