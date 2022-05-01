DAÜ’de uluslararası öğrenci birlikleri arasında futbol turnuvası gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı Libya, Sudan, Fas, Mısır, Ürdün, Lübnan, Yemen ve Suriye Öğrenci Birlikleri arasında futbol turnuvası gerçekleştirildi. DAÜ Futbol Sahaları’nda gerçekleştirilen turnuvaya öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Takımlar arasında oynanan maçlar sonucunda Libya Öğrenci Birliği birinci, Sudan Öğrenci Birliği ise ikinci geldi.

DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda düzenlenen ödül töreni ile turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından takdim edildi. Törende konuşan Prof. Dr. İşçioğlu, etkinliğin güzel geçtiğini belirterek katılımlarından dolayı tüm takımları ve dereceye giren takımları tebrik etti.