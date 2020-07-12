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İş Kadınları Derneği’nde yeni başkan Selin Candemir

12 Temmuz 2020
Selin Candemir

İş Kadınları Derneği’nin başkanı Selin Candemir oldu.

İş Kadınları Derneği’nden verilen bilgiye göre, gerçekleştirilen olağan genel kurulda yapılan seçim sonucunda Selin Candemir, başkanlık görevini Şenay Ekingen’den devraldı.

Derneğin eski başkanı Ekingen, genel kurul toplantısının başında yaptığı konuşmada, derneğin 12 yaşında genç bir dernek olmasına rağmen önemli işlere imza attığını, kadınların toplum içinde öne çıkması için çaba harcadıklarını söyledi.

Başkanlık görevine seçilen Candemir ise yaptığı teşekkür konuşmasında, hayata geçirilen projelerle pek çok kadının hayallerine ulaşma şansı yakaladığını, dernek olarak iş dünyasında kadının sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Selin Candemir

Genel kuruluda yapılan seçime göre iki yıllığına yönetim kurulunda görev yapacak olanlar şöyle:

Akile Gamze Hastunç Rüstem, Bilen Sayılı Bozkırlı, Bilge Nevzat,  Birgül Güvenir Beyatlı, Cemile Kocareis, Ece Emin, Direnç Civa Akgün, Mine Yücel, Sercan Görgüner ve Suna Erensu.


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