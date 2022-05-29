İş Kadınları Derneği “Turizm Paneli” düzenledi

İş Kadınları Derneği, “Fırsatları ve Tehditleriyle Turizm’de 2022” konu başlığıyla turizm paneli gerçekleştirdi.

Dernekten verilen bilgiye göre, moderatörlüğünü Ekonomist Fatma Coşar Kınış’ın yürüttüğü panelde, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Bölümü Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç konuşmacı olarak yer aldı.

İş Kadınları Derneği’nin Lefkoşa’da Reşadiye Sokak’ta bulunan “İKD Köşk” isimli merkezinde yer alan panele, dernek üyelerinin yanı sıra bankacılık ve diğer ilgili sektörlerden temsilciler katılım gösterdi.

İlk olarak söz alan İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir açılış konuşmasında, derneğin amacının, ülkede ekonomik olarak daha güçlü kadınlar yaratmak, ülkenin ekonomisine katkıda bulunmak ve kadın girişimcilere yürütmekte oldukları faaliyetlerde destek olmak olduğunu belirtti.

Candemir, 2019’un son haftalarında ortaya çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve pandemiye dönüşen Covid-19 salgınının hemen hemen tüm sektörlerin planlarını altüst ettiğine vurgu yaptı.

Covid-19’un yayılmasını önlemek için ülkelerin kapanmasıyla en sert etkilenen sektörlerden birinin de turizm sektörü olduğunu sözlerine ekleyen Candemir, etkisi azalmaya başlasa dahi, yeni normal sürecin eski normalden çok uzak olduğunu belirtti. Candemir, ayrıca ülke ekonomisinin zor günlerden geçtiğine işaret ederek, turizmin ülke ekonomisinin can damarı olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti:

“KKTC’nin turizm potansiyelinin tanıtımına yönelik uluslararası pazarlama faaliyetlerinde halen yetersiz kalındığı gerçeği olduğunu ancak Kıbrıs’ın Akdeniz’de kum, güneş gibi çekici faktörlerin doğal güzellikleri sunması, eski çağlardan beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapması, tarihi ve kültürel büyük bir mirasa sahip olması, adanın yıllardır eğitim amaçlı çeşitli ülkelerden gelen gençlere ve ailelerine üniversitelerimiz aracılığıyla da hizmet sunması var olan güçlü yanlarımızdır.”

Selin Candemir’in konuklara hitap etmesinin ardından Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Bölümü Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç konuşmalarını gerçekleştirdi.

Panelde, Covid-19 pandemi dönemi sonrasında turizm sektörünün yeniden başladığı süreçte neler yaşandığı, 2022 yılı özelinde sektörün karşılaştığı fırsatlar ve tehditler tartışıldı, ekonomik krizin turizm sektörünü nasıl etkilediği, ülkedeki potansiyelin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiği ile ilgili görüşler paylaşıldı.

Kalifiye çalışan bulmadaki zorluklar, enerji maliyetleri, genel planlama eksiklikleri, ulaşımda giderlerin düşürülmesi gerekliliği, çevre sorunları ve sektörün karşılaştığı benzer problemler hakkında bilgiler sunulan panelde, katılımcılara soru sorma ve görüş belirtme fırsatı verildi.