İş bulmak için dünyanın en cazip 100 kenti

Avrupa’nın çeşitli kentlerinde büroları bulunan Movinga, dünyada iş bulmak için en cazip 100 kenti belirledi.

İstihdam oranı, gelir, kadınların rahatlığı, göçmenlerin iş bulma oranı, kurulan yeni şirketlerin oranı, yaşam seviyesi, sağlık harcamaları gibi kriterlere bakılarak, dünyanın iş bulma açısından taşınmak için en cazip kentleri belirlendi.

Bu çerçevede Dubai, gençler için iş bulma açısından oldukça cazip bir kent olarak gösterilirken, kadınların kendilerini burada geliştirememesi açısından yüzünden listede ilk sıralara giremedi.

#startup 🤔Une étude réalisée par ⁦@MovingaFR⁩ place sept villes françaises dans le top 100 des villes où trouver un emploi. Mais on entrevoit une France à deux vitesses où les jeunes et les immigrés peinent à pénétrer le marché du travail. https://t.co/pgs4dKbml5 — Patrice Selosse (@PSelosse) November 22, 2018

OECD verilerini temel alan araştırmada, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkenin kentleri ise yeterli bilgilerin olmadığı gerekçesiyle listede yer almadı.

Boston’un ilk sırada yer aldığı listede, Almanya’dan Münih ikinci, Kanada’dan Calgary üçüncü sırayı aldı. Yine Almanya’dan Hamburg ve Stuttgart listede 4. ve 5. sırayı aldı.

İngiltere’nin başkenti Londra 6. sırada, Singapur 7. sırada, Norveç’in başkenti Oslo 8. sırada, Almanya’nın Frankfurt şehri 9. sırada, İskoçya’nın Edinburgh kenti ise 10. sırada yer buldu.

New York 13 . sırada yer alırken, Berlin ise 14. sırada yer buldu. Tokyo 45. sırada, Paris 62. sırada yer bulurken, Prag 4. sırada, Amsterdam 52. sırada yer aldı. Listenin sonlarında Brüksel 96. sırada yer alırken, Meksiko City 99. sırada, Atina ise 100. sırada yer aldı.