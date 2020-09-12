Dünya

İranlı güreşçi Navid Afkari idam edildi

12 Eylül 2020
Navid Afkari

İran’da şampiyon güreşçi Navid Afkari, 2018 yılında gerçekleşen hükümet karşıtı protestolar sırasında bir güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulunarak idam edildi.

İran’da şampiyon güreşçi Navid Afkari bu sabah saatlerinde idam edildi.

İran devlet medyasının aktardığına göre, İran’ın şampiyon güreşçisi Navid Afkari, 2018’de hükümet karşıtı protestolar sırasında bir güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulunduktan sonra idam edildi.

Güney Fars ili adalet dairesi başkanının duyurduğu idamın, bu sabah saatlerinde kurbanın ailesinin ısrarı üzerine yasal prosedürler uygulandıktan sonra gerçekleştiği belirtildi.

TRUMP ENGEL OLMAYA ÇALIŞMIŞTI

 

İdam kararının geçtiğimiz günlerde duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran’a idamı durdurma çağrısında bulunmuştu.

Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İran’ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Afkari’yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari’nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak” ifadesine yer vermişti.


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