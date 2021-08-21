İran’da son 1 günde 544 kişi can kaybı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 bin 179 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 3 bin 666’sı tedavi altına alındı.

Böylece toplam vaka sayısının 4 milyon 640 bin 695’e yükseldiği ülkede, 544 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 101 bin 354’e çıktı.

Toplam 22 milyon 7 bin 514 doz aşı yapıldı

Toplam test sayısı da bugün itibarıyla 27 milyon 755 bin 618’e ulaştı.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 16 milyon 476 bin 257 kişiye ilk doz, 5 milyon 531 bin 257 kişiye ikinci doz aşıları yapıldı. Toplamda 22 milyon 7 bin 514 doz aşı uygulandı.

Yoğun bakım ünitelerinde 7 bin 626 koronavirüs hastası tedavi görüyor.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 359 şehir “yüksek riskli” olarak belirlenen “kırmızı”, 59 şehir “turuncu” ve 30 şehir de “sarı” kategoride yer alıyor.