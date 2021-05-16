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İran’da koronavirüsten bir günde 303 can kaybı

16 Mayıs 2021
iran koronavirüs





Koronavirüs salgınının başladığı günlerde etkisini ilk gösteren ülkeler arasında yer alan İran’da son 24 saatte 303 kişi yaşamını yitirdi. Böylece COVID-19 nedeniyle toplam can kaybı 76 bin 936’ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

COVID-19 salgınında son 24 saatte 11 bin 291 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1787’si hastanelere yatırıldı. Vaka sayısının 2 milyon 751 bin 166’ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 303 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 76 bin 936 olduğu ifade edildi.

COVID-19’a yakalanan hastalardan 5 bin 337’sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 226 bin 122’ye ulaştığı belirtildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 18 bin 787 oldu.

İran’da toplam 2 milyon 269 bin 753 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 1 milyon 899 bin 22 kişiye aşının ilk dozunun, 370 bin 731 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı açıklandı.

Böylece ülkede şu ana kadar 2 milyon 269 bin 753 doz aşı uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan ülke genelinde 3 şehrin “kırmızı”, 262’sinin “turuncu”, 183’ünün “sarı” olduğu ve “mavi” kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.





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16 Mayıs 2021


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