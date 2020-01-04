Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesine İran’dan tepkiler yükselmeye devam ediyor. İran’ın dini merkezi olan Kum şehrinde yer alan ve Şiiler için son derece önemli olan Cemkeran Camisi’nin kubbesine ‘intikam’ anlamına gelen kırmızı savaş bayrağı çekildi. “Zor bir intikam alacağız. Direniş ve cihat her zaman bakidir” cümleleriyle İran ajanslarınca anons edilen haberde kırmızı savaş bayrağının Cemrekan Camisi’nde açılmasının bir ilk olduğu iddia edildi. İran'da 'intikam' bayrağı göndere çekildi https://t.co/fXenA6wQJS pic.twitter.com/aO01Zrzzb6 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 4, 2020

Cemrekan Camisi Şiiler için çok önemli

Independent’ın haberine göre, bayrağın çekildiği caminin Şii inancı açısından büyük önemi bulunuyor. Caminin M.S.9’uncu yüzyılda yaşayan 12. İmam Mehdi’nin emriyle Hasan Musle tarafından inşa edildiğine inanılıyor.

Şiiler bir mağarada kaybolduğuna inandıkları İmam Mehdi’nin halen yaşadığına ve günün birinde geri dönerek dünyayı kötülüklerden kurtaracağına inanıyor.

Bu nedenle Cemkeran Camisi’de Kum’daki en önemli ve kutsal mabetlerden biri kabul ediliyor.