AsyaDünya

İran’da ‘intikam’ bayrağı göndere çekildi

5 Ocak 2020

Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İran’da ‘intikam’ anlamına gelen kırmızı savaş bayrağı Kum şehrinde bulunan kutsal Cemkeran Camii’nin minaresine çekildi.

Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesine İran’dan tepkiler yükselmeye devam ediyor.

İran’ın dini merkezi olan Kum şehrinde yer alan ve Şiiler için son derece önemli olan Cemkeran Camisi’nin kubbesine ‘intikam’ anlamına gelen kırmızı savaş bayrağı çekildi.

“Zor bir intikam alacağız. Direniş ve cihat her zaman bakidir” cümleleriyle İran ajanslarınca anons edilen haberde kırmızı savaş bayrağının Cemrekan Camisi’nde açılmasının bir ilk olduğu iddia edildi.

Cemrekan Camisi Şiiler için çok önemli

Independent’ın haberine göre, bayrağın çekildiği caminin Şii inancı açısından büyük önemi bulunuyor. Caminin M.S.9’uncu yüzyılda yaşayan 12. İmam Mehdi’nin emriyle Hasan Musle tarafından inşa edildiğine inanılıyor.

Şiiler bir mağarada kaybolduğuna inandıkları İmam Mehdi’nin halen yaşadığına ve günün birinde geri dönerek dünyayı kötülüklerden kurtaracağına inanıyor.

Bu nedenle Cemkeran Camisi’de Kum’daki en önemli ve kutsal mabetlerden biri kabul ediliyor.



Etiketler

İlgili Makaleler

İran ve Irak’a seyahat uyarısı: Zorunlu olmadıkça gitmeyin

4 Ocak 2020

Irak’ta, ABD askeri üssüne ve büyükelçilik yakınına füzeli saldırı

4 Ocak 2020

Avustralya’da kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele için ordu göreve çağrıldı

4 Ocak 2020

Kasım Süleymani: 2 ülkede, 4 gün sürecek cenaze töreni Bağdat’ta başladı

4 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı