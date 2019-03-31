Dünya

Iran’da bir kişi eşinin 9 akrabasını öldürdü

31 Mart 2019

 İran’ın güneybatısında bir kişi, aile içi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı eşinin akrabalarından dokuz kişiyi silahla vurarak öldürdü.

İran’ın yarı resmi ajansı Tesnim’in haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Dezful kentindeki silahlı saldırıda aynı aileden dokuz kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

İsmi açıklanmayan saldırgan, anlaşmazlık yaşadığı eşinin akrabalarına dün gece uzun namlulu silahla saldırı düzenledi. Saldırganın dokuz kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla kendini de vurduğu ancak ölmediği belirtildi.

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan bir kişi ile saldırganın hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Dezful Emniyet Müdürü Hüseyin Eydi, ilk incelemelerde olayın aile içi sorunlardan kaynaklandığının tespit edildiğini söyledi. Eydi, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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