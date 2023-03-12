İran'da bir binadaki patlamada 5 kişi öldü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

İran’da bir binadaki patlamada 5 kişi öldü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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binadaki patlamada 5 kişi öldü iran

İran’ın Tebriz kentindeki bir binada meydana gelen patlama nedeniyle 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan, Doğu Azerbaycan İlk Yardım Kurumu Sözcüsü Vahid Şadi, Tebriz’in Manzariye bölgesindeki bir binada yaşanan patlamayla ilgili bilgi verdi.

Şadi, “Tebriz’de Manzariye bölgesindeki patlama nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.” dedi.


Patlamanın civarda birçok evde hasara neden olduğunu aktaran Şadi, patlamanın oluşturduğu göçükte arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İranlı yetkili, patlamaya neyin sebebiyet verdiğine dair incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

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Tags:bombaİranölümpatlama
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