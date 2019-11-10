İran, yeni bir petrol sahası bulduğunu duyurdu

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkenin batısında yeni bir petrol sahası keşfedildiğini açıklayarak ülkenin petrol rezervini 3’te 1 oranında artırmış olduğunu da vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkenin batısında yeni bir petrol sahası keşfedildiğini açıkladı.

İran’ın Yezd kentinde konuşan Ruhani, yeni keşfedilen petrol sahasının ülkenin Irak sınırındaki Kuzistan eyaletinde bulunduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı bu keşifle birlikte, ülkenin petrol rezervini 3’te 1 oranında artırmış olduğuna dikkat çekerek keşfedilen petrol sahasında yaklaşık 53 milyar varil ham petrol bulunduğunu ifade etti.

Kuzistan eyaletinde keşfedilen sahanın, Ahvaz’dakinden sonra ülkenin en büyük ikinci petrol sahası olabileceği belirtiliyor.

İran’ın yaklaşık 158 milyar varil ham petrol ve 34 trilyon metreküp de doğalgaz rezervi bulunuyor.

İran, dünyanın en büyük dördüncü büyük petrol rezervine sahip ülkesi konumunda olmasına rağmen ABD‘nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yürürlüğe koyduğu geniş çaplı yaptırımlar nedeniyle petrol ihracatı yüzde 82 azaldı.