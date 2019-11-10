İran, yeni bir petrol sahası bulduğunu duyurdu

\u0130ran Cumhurba\u015fkan\u0131 Ruhani,\u00a0\u00fclkenin bat\u0131s\u0131nda yeni bir petrol sahas\u0131 ke\u015ffedildi\u011fini a\u00e7\u0131klayarak\u00a0\u00fclkenin petrol rezervini 3'te 1 oran\u0131nda art\u0131rm\u0131\u015f\u00a0oldu\u011funu da vurgulad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130ran Cumhurba\u015fkan\u0131 Hasan\u00a0Ruhani\u00a0\u00fclkenin bat\u0131s\u0131nda yeni bir petrol sahas\u0131 ke\u015ffedildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\u0130ran'\u0131n Yezd kentinde konu\u015fan Ruhani, yeni ke\u015ffedilen petrol sahas\u0131n\u0131n \u00fclkenin Irak s\u0131n\u0131r\u0131ndaki Kuzistan eyaletinde bulundu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u0130ran Cumhurba\u015fkan\u0131 bu ke\u015fifle birlikte, \u00fclkenin\u00a0petrol\u00a0rezervini 3'te 1 oran\u0131nda\u00a0art\u0131rm\u0131\u015f oldu\u011funa dikkat \u00e7ekerek ke\u015ffedilen petrol sahas\u0131nda yakla\u015f\u0131k 53 milyar varil ham petrol bulundu\u011funu ifade etti.\r\n\r\nKuzistan eyaletinde ke\u015ffedilen sahan\u0131n, Ahvaz'dakinden sonra \u00fclkenin en b\u00fcy\u00fck ikinci petrol sahas\u0131 olabilece\u011fi belirtiliyor.\r\n\r\n\u0130ran'\u0131n yakla\u015f\u0131k 158 milyar varil ham petrol ve 34 trilyon metrek\u00fcp de do\u011falgaz rezervi bulunuyor.\r\n\r\n\u0130ran, d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc b\u00fcy\u00fck petrol rezervine sahip \u00fclkesi konumunda\u00a0olmas\u0131na ra\u011fmen\u00a0ABD'nin n\u00fckleer anla\u015fmadan tek tarafl\u0131 \u00e7ekilerek y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe koydu\u011fu geni\u015f \u00e7apl\u0131\u00a0yapt\u0131r\u0131mlar\u00a0nedeniyle petrol ihracat\u0131 y\u00fczde 82 azald\u0131.\r\n\r\n