Dünya

İran, yeni bir petrol sahası bulduğunu duyurdu

10 Kasım 2019

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkenin batısında yeni bir petrol sahası keşfedildiğini açıklayarak ülkenin petrol rezervini 3’te 1 oranında artırmış olduğunu da vurguladı.



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