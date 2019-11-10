Kıbrıs

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın toplanacak

10 Kasım 2019

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın toplanacak.

Meclis Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesinde salı günü başlayacak bütçe görüşmeleri nedeniyle üç hafta sadece pazartesi günleri toplanması kararlaştırılan genel kurulda, bu günlerde yasama ve denetim çalışmaları birlikte yürütülecek.

Genel Kurul’un saat 10.00’daki yarınki birleşiminde, “Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin, Sayın Mehmet Ümit Bahşi’nin Başvurusu üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu”, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak. Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Verilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı ile Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Önerisinin üçüncü görüşmesi de yapılacak.

Genel Kurul’da milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine ve sözlü sorularına de yer verilecek.



Etiketler

İlgili Makaleler

Tünelin ucu karanlık

10 Kasım 2019

Yayalaştırılmış Arasta’da yayalara geçit yok

10 Kasım 2019

Başkan yeniden Gürsel Benan

10 Kasım 2019

Cittaslow’da önemli adım

10 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı