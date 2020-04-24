Dünya

İran ramazana bir gün geç başlayacak

24 Nisan 2020

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, ülke lideri Ali Hamaney’e bağlı Hilal Gözlemleme Birimi Yetkilisi Ali Rıza Muvahhidnejad, yaptığı açıklamada, hilalin görünmemesi nedeniyle cumartesinin, ramazanın birinci günü olarak belirlendiğini ifade etti.

İran, geçen yıl da İslam dünyasının genelinden farklı olarak ramazana bir gün geç başlamıştı.

Şiiler de İran’a uyuyor

Irak ve Lübnan gibi ülkelerde yer alan Şiiler de ramazanın başlangıcı konusunda İran’a uyuyor.

Irak’ta da, Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği ifade edilmişti.

Lübnan’daki Şiilerin dini mercisi konumundaki Yüksek Şii İslam Konseyi, ramazanın ilk gününün cumartesi olduğunu açıklamıştı.

İran’ın yanı sıra Fas, Sudan ve Umman da bu yılki ramazan ayına cumartesi günü girecek.

Türkiye gibi ramazana cuma günü başlayan Arap ülkeleri ise Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Ürdün, Mısır, Filistin, Suriye, Tunus Somali, Cezayir ve Moritanya olarak sıralandı



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