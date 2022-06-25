İran: Müzakerelere yeniden başlamaya hazırız

Abdullahiyan ile Borrell, Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Borrell ile olumlu ve kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Abdullahiyan, İran’ın talepleri hakkında derinlemesine ve ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Abdullahiyan, “Borrell’e önümüzdeki günlerde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğumuzu belirttik. Umuyoruz ki bu sefer Amerikan tarafı, müzakerelere giden yolda ve anlaşmanın son noktasına varılmasında gerçekçi ve adil adımlar atacaktır.” açıklamasında bulundu.

İran için önemli olanın 2015’te varılan anlaşmanın ekonomik faydası olduğunu belirten Abdullahiyan, “Bizim ekonomik çıkarımızı etkileyebilecek hiçbir konu hükumet tarafından kabul edilmeyecektir.” dedi.

İranlı Bakan yeniden başlayacak olan müzakere sürecindeki sorunları ve anlaşmazlıkları aşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Borrell ile nükleer görüşmeler dışında bazı bölgesel meseleleri de konuştuklarını söyleyen Abdullahiyan, Ukrayna’daki savaş, Yemen, Suriye, Afganistan ve Filistin meseleleri hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Borrell: Müzakerelere devam ediyoruz

AB Dış İlişkiler Temsilcisi Borrel de Tahran’a yaptığı ziyaretin temel hedefinin müzakerelerin önündeki çıkmazı aşmak ve gerilimi azaltmak olduğunu söyledi. Borrell, İran nükleer müzakereleri olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) müzakerelerini rayına oturtmak için yeni bir fırsat yaratmayı hedeflediklerini de kaydetti.

Borrell, KOEP koordinatörü olarak mart ayında önerilerde bulunduğunu ve İran ile ABD’nin yanıtlaması gereken bir dizi metin ve soru sunduklarını belirterek bu soruların yanıtlanması için müzakerelerin durması gerektiğini sözlerine ekledi.

Müzakerelere yeniden başlama kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren Borrell, bu kararın Tahran ve Washington’da alındığını sözlerine ekledi.

Borrell, “Ziyaretimden sonra Viyana görüşmeleri başlayacak ve ekibim orada olacak. Bu çıkmazı kıracağız. Üç aylığına durduruldu ancak bugün görüşmelere devam edilmeli.” dedi.

Tahran’a dönüp İran-AB ilişkilerini tartışmaktan mutlu olacağını dile getiren Borrell, “Çünkü İran büyük bir pazar ve ekonomilerimiz birbirini tamamlayabilir.” açıklamasında bulundu.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İran’a gelmelerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Gezimiz henüz bitmedi, başka bir toplantı daha yapacağım.” dedi.

İran ile nükleer müzakereler

İran, nükleer programı hakkında 2015’te BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi İngiltere, ABD, Çin, Fransa ve Rusya’nın yanı sıra Almanya ile anlaşma imzalamıştı.

ABD, Donald Trump’ın başkanlığı döneminde 2018’de anlaşmadan ayrıldı. Joe Biden’ın başkanlığa gelmesinden sonra İran ile ABD’nin anlaşmaya dönmesi için müzakereler başladı.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında Nisan 2021’de Viyana’da başlayan müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilse de İran’ın Devrim Muhafızları Ordusunun ABD’nin “yabancı terör örgütleri” listesinden çıkarılmasına ilişkin talebi başta olmak üzere çözüme kavuşamayan bazı meseleler nedeniyle görüşmeler çıkmaza girmişti.