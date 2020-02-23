ManşetTürkiye

İran depremi Van’ı vurdu: 9 ölü

23 Şubat 2020

İran’ın Hoy kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van’ın Başkale ilçesine bağlı köylerde yıkıma neden oldu, 9 kişi hayatını kaybetti.

İran’da saat 08.53’te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Van’ın Başkale ilçesine bağlı köylerde yıkıma neden oldu. Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler köylerinde kerpiç evler yıkıldı, 9 kişi hayatını kaybetti.

Özpınar’da 7, Güvendik’de 1, Gelenler’de ise 1 kişi hayatını kaybetti. Depremden en çok etkilenen Özpınar oldu.

Van Valisi Emin Bilmez, “An itibarıyla bu köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır” dedi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgeye 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibini sevk ettiklerini açıkladı. Koca, 9 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin, “37 vatandaşımız yaralandı. Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 9 kişinin durumu kritik, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor” bilgisini verdi.

Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“İran merkezli deprem sonucu Van’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyor, komşumuz İran’a ve bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız can kaybının artmaması için.”




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Tatar: Egemen eşitlik temelinde iki devletten başka çaremiz yok”

Tatar: Egemen eşitlik temelinde iki devletten başka çaremiz yok”

22 Şubat 2020
Photo of Özersay: Çözümden önce işbirliği şart

Özersay: Çözümden önce işbirliği şart

22 Şubat 2020
Photo of Faiz oranlarında indirim

Faiz oranlarında indirim

22 Şubat 2020
Photo of Kıbrıs iklimine uygun, bakım istemeyen ama kârlı bir ağaç… “sakız ağacı”

Kıbrıs iklimine uygun, bakım istemeyen ama kârlı bir ağaç… “sakız ağacı”

22 Şubat 2020
Photo of Yenişehir’de muhabbet keyfi

Yenişehir’de muhabbet keyfi

22 Şubat 2020
Photo of Korona, ekonomik savaşın bir parçası

Korona, ekonomik savaşın bir parçası

22 Şubat 2020
Photo of ABD Dışişleri Bakanlığı başsağlığı diledi, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” açıklaması yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı başsağlığı diledi, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” açıklaması yaptı

21 Şubat 2020
Photo of Trodos’a giden yollar kapandı

Trodos’a giden yollar kapandı

21 Şubat 2020
Photo of Gümrüksüz mal tasarrufu

Gümrüksüz mal tasarrufu

21 Şubat 2020
Photo of Aracın çarptığı yaya beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındı; sürücü tutuklandı

Aracın çarptığı yaya beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındı; sürücü tutuklandı

21 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı