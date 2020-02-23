İran depremi Van’ı vurdu: 9 ölü

İran’ın Hoy kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van’ın Başkale ilçesine bağlı köylerde yıkıma neden oldu, 9 kişi hayatını kaybetti.

İran’da saat 08.53’te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Van’ın Başkale ilçesine bağlı köylerde yıkıma neden oldu. Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler köylerinde kerpiç evler yıkıldı, 9 kişi hayatını kaybetti.

Özpınar’da 7, Güvendik’de 1, Gelenler’de ise 1 kişi hayatını kaybetti. Depremden en çok etkilenen Özpınar oldu.

Van Valisi Emin Bilmez, “An itibarıyla bu köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır” dedi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgeye 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibini sevk ettiklerini açıkladı. Koca, 9 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin, “37 vatandaşımız yaralandı. Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 9 kişinin durumu kritik, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor” bilgisini verdi.

Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“İran merkezli deprem sonucu Van’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyor, komşumuz İran’a ve bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız can kaybının artmaması için.”