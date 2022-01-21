Dünya

Irak’ta DEAŞ orduya saldırdı: 11 asker öldü

21 Ocak 2022
deaş










Irak’ın doğusunda terör örgütü DEAŞ tarafından orduya düzenlenen saldırıda 11 Irak askeri hayatını kaybetti.

Diyala Operasyonlar Komutanlığının açıklamasına göre, DEAŞ, Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde saldırı düzenledi.




Saldırıda 11 Irak askerinin öldüğü duyuruldu.



DEAŞ saldırısı sonrası bölgeye üst düzey bir askeri heyetin gittiği ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



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21 Ocak 2022


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