Irak’ta DEAŞ orduya saldırdı: 11 asker öldü

Irak'\u0131n do\u011fusunda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DEA\u015e taraf\u0131ndan orduya d\u00fczenlenen sald\u0131r\u0131da 11 Irak askeri hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n\r\n\r\nDiyala Operasyonlar Komutanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re, DEA\u015e, Diyala vilayetine ba\u011fl\u0131 Uzaym nahiyesinde sald\u0131r\u0131 d\u00fczenledi.\r\n\r\nSald\u0131r\u0131da 11\u00a0Irak\u00a0askerinin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc duyuruldu.\r\n\r\nDEA\u015e\u00a0sald\u0131r\u0131s\u0131 sonras\u0131 b\u00f6lgeye \u00fcst d\u00fczey bir askeri heyetin gitti\u011fi ve sald\u0131r\u0131ya ili\u015fkin soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\n\r\n