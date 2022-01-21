“Geleceğini Şekillendir” projesi kapsamında robotik kodlama eğitimleri devam ediyor

Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) ve Telsim iş birliğinde, 7-11 yaş grubu çocuklara yönelik geliştirilen “Geleceğini Şekillendir” projesi kapsamında başlayan Robotik Kodlama eğitimleri, Mağusa’da DAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında devam ediyor.

SOS Çocukköyü’nden yapılan açıklamaya göre, SOS Çocukköyü çatısı altındaki GİGEM ve Cyprus Codes ile Telsim sponsorluğunda sürdürülen “Geleceğini Şekillendir” projesi, Girne ve Lefkoşa’nın ardından Mağusa’da sürüyor.

Proje kapsamında dört şehirde toplam 48 çocuğa verilmesi planlanan eğitimlerin Girne ve Lefkoşa oturumları tamamlandı. Şubat ayı sonuna kadar Mağusa ve Güzelyurt eğitimlerinin tamamlanması hedefleniyor. Kodlama eğitimiyle, çocukların eğlenceli aktiviteler eşliğinde, geleceğin en temel becerilerinden biri olan programlamayla tanışmaları sağlanıyor.

DAÜ, PROJENİN MAĞUSA EĞİTİMLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

“Geleceğini Şekillendir” projesindeki Mağusa eğitimlerinin ev sahipliğini Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü yapıyor. Yapılan ilk oturumda, DAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rasime Uyguroğlu, GİGEM Koordinatörü Övgü İnce ve Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai katılımcılar ile bir araya geldi.

Çocuklara fayda sağlayan, onları geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçlayan ve onlara yenilikçi bir vizyon katacak olan bu eğitimlerin “çok değerli” olduğunu ifade eden Uyguroğlu, projeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Övgü İnce de, dört şehirde toplamda 48 çocuğa robotik kodlama eğitimi sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, eğitimlerin Mağusa oturumlarında ev sahipliği yaparak çocuklara ışık olan DAÜ Rektörlüğü’ne ve DAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği’ne teşekkür etti.

Projenin dördüncü ve son şehri olan Güzelyurt’taki eğitimler ise 27 Ocak Perşembe günü başlayacak ve 24 Şubat’ta tamamlanacak.