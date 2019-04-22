iPhone XL’den en net sızıntı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Eylül ayında yeni amiral gemisi telefonu iPhone XL’i tanıtmaya hazırlanıyor. Söz konusu modele ait en net sızıntı internete düştü. Sızıntı iPhone XL ile ilgili uzun süredir dile getirilen iddiaları da kanıtlar nitelikte.

İPHONE XL İÇİN GERİ SAYIM! İŞTE EN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİĞİ

Şirketin merakla beklenen bir başka ürünü ise iPhone XL Apple’ın uzun yıllardır iPhone bataryalarıyla sorun yaşadığı biliniyor. Hızlı tükenen batarya ömründen şikayet eden kullanıcıların geri bildirimlerini yakından takip eden şirket, bu kez batarya konusunda önemli iyileştirmeler yapmayı planlıyor.

Apple’a yönelik başarılı analizleri ve tahminleriyle tanınan Ming-Chi Kuo, bu yıl tanıtılacak yeni iPhone modelleriyle ilgili önemli ipuçları verdi. Huawei Mate 20 Pro ve Galaxy S10 telefonlarda gördüğümüz ters kablosuz şarj teknolojisinin iPhone 11’lerde de bulunacağına dikkat çeken Kuo, bu sayede iPhone’ların artık başka telefonları da kablo desteği olmaksızın şarj edebileceğine dikkat çekti.

Bu teknolojiye sahip olacağından dolayı daha büyük bir batarya kullanacak olan iPhone 11’in 3491 mAh ila 3560 mAh arasında bir kapasiteye sahip bataryadan güç alması bekleniyor. Apple’ın bu iyileştirmeyi yapmasıyla birlikte sıkça şikayet edilen batarya sorunu da geride kalacak gibi görünüyor.

ANDROİD’DEKİ ÖZELLİK İPHONE’A GELİYOR

Apple’ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminleri ile adını duyuran teknoloji uzmanı Ming-Chi Kuo, şirketin bu yıl tanıtacağı yeni modellerinin son dönemde çıkan Android telefonlardaki gibi 3 arka kamera ile geleceğini açıkladı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın yeni iPhone modelleri için yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

İşte yeni modeller hakkında dikkat çeken iddialar…

APPLE’IN ÖLDÜRDÜĞÜ ÖZELLİK İPHONE’A DÖNÜYOR ABD merkezli teknoloji devi Apple geçtiğimiz yıl tanıttığı modelleri iPhone XS Max, iPhone XS ve iPhone XR ile tamamen çerçevesiz döneme adım atmıştı.

Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara bakılırsa Apple geri adım atmaya hazırlanıyor.

Söz konusu iddiaya göre, Apple ana ekran tuşuna sahip bir iPhone üretmeye hazırlanıyor. Başka bir deyişle iPhone’un ikonik tuşu yeni modeller ile tekrar hayatımıza girebilir.

Söz konusu model ucuz bir iPhone modeli (4.7 inç ekranlı iPhone 8 kasasına sahip) olarak karşımıza çıkacak.

iPHONE XE: APPLE’IN EN KÜÇÜK TELEFONU GELİYOR

Henüz Apple cephesinden bu konuda bir açıklama yapılmış olmasa da, Apple’a yakın kaynakların iddiasına göre Apple bugüne kadarki en küçük iPhone’u için kolları sıvamış durumda. 4.8 inç OLED ekrana sahip olması beklenen bu özel telefon, iPhone X’te olduğu gibi ana ekran üzerinde Home butonu yer almayacak. Aksine, Face ID teknolojisi ile birlikte gelmesi ve kullanıcısına tam ekran sunması bekleniyor. 7nm A12 işlemciden güç alması kuvvetle muhtemel iPhone XE’nin iPhone XR modellerinde gördüğümüz tek kamera yapısının bu cihazda da karşımıza çıkacağı konuşuluyor.

Daha küçük bir ekrana sahip olmasından dolayı iPhone XE, daha ucuza satılacak ve iPhone 11’in ucuz bir alternatifi olacak.

iPHONE XL’İN TASARIMI SIZDI

Daha önce yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran

@Slashleaks ve @OnLeaks tarafından ortaya çıkartılan iPhone XI kaynak kalıbı yeni iPhone ‘un 3 arka kamera ile geleceği iddiasını doğrular nitelikte.

Apple’ın ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu‘na yaptığı patent başvurusu bu yıl tanıtılacak iPhone modeli iPhone 11’in (iPhone XL) sır gibi saklanan özelliğini gözler önüne sermişti.

Söz konusu başvuruda önemli bir detaylı keşfeden AppleInsider, iPhone 11 ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan önemli bir kamera özelliğini gün yüzüne çıkarttı. AppleInsider’da yer alan habere göre, yeni iPhone modellerinde Apple oldukça ilginç bir kamera özelliğine yer verecek.

Söz konusu kamera özelliği sayesinde, cihaz kullanıcıların fotoğraf çekeceğini önceden tespit edilebilecek.

iPhone 11’de yer alacak jiroskop sensörleri sayesinde kullanıcı fotoğraf çekmek için hamle yaptığında telefonun kamerası otomatik olarak açılacak.

3 ARKA KAMERA İLE GELECEK

9to5Mac’te yer alan haberde telefona ait görsele yer verildi. Söz konusu cihazın 3 arka kamera ile geleceği bilgisine yer verildi.

APPLE’DAN ‘SÜPER HIZLI Wİ-Fİ’ SÜRPRİZİ

Apple’a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, şirketin 2019’da tanıtacağı modeller daha hızlı internete ev sahipliği yapacak bir özellik ile gelecek.

ABD basınında yer alan iddiaya göre, Apple, bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone modellerinde, eski modellere göre yüzde 30 daha hızlı veri transferi sağlayacak süper hızlı Wi-Fi teknolojisi kullanılacak.

Henüz resmi açıklama bulunmasa da şirketin bu yıl aralarında ‘ucuz iPhone’ olarak da anılan iPhone SE 2’nin de bulunduğu 4 iPhone modelini tanıtacağı düşünülüyor.