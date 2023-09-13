Apple, Salı günkü Wonderlust etkinliğinde ayrıca Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 yeni akıllı saat modellerini tanıttı.

S9 serisi yeni bir çift dokunma özelliği içeriyor.

En büyük değişikliklerden biri yeni S9 SiP (Paket İçinde Sistem). CPU 5,6 milyar transistöre ve yüzde 30 daha hızlı bir GPU’ya sahip.

Apple Watch Ultra 2’nin tasarımı birinci nesil Apple Watch Ultra’ya oldukça benziyor.

Ultra 2, yeni Series 9 gibi, Apple’ın S9 SiP teknolojisi ile güçlendirilecek.

Apple, watchOS 10’un 18 Eylül’den itibaren indirilebileceğini duyurdu.

Apple’ın akıllı saati Apple Watch önümüzdeki yıl piyasa sunuluşunun 10’uncu yılını kutlayacak. Bu nedenle Watch X adlı modelle cihazdan önemli iyileştirmeler yapılacağı ön görülüyor.

Cihazın tasarım ya da özellikler açısından büyük bir sıçrama yapması beklenmiyordu. Ancak her yıl olduğu gibi daha iyi bir çip, daha güçlü batarya gibi iyileştirmeler yapılması olası görülüyordu.