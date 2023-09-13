iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max titanyum gövdeye ve Action Button’a sahip.

Telefonların hepsinde Dynamic Island özelliği getiriyor. Geçen yıl sadece iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde olan bu özellik, uyarıları ve çalan müzik, sayaç, AirDrop bağlantısı ve Harita yol tarifleri gibi o an süren etkinliği ana ekrandaki Dynamic Island’da görülebilmesini sağlıyor.

Daha gelişmiş bir çiple yeni bir Apple Watch serisi de piyasaya sürülüyor.

Ancak bir analist, Apple’ın bu yıl “manşetlere çıkacak” güncellemeler yapmamasının bazılarını hayal kırıklığına uğratacağını söyledi.

CSS Insight’tan Ben Wood’a göre, “iPhone ve Watch’un olgunluğu göz önüne alındığında bu bir sürpriz değil”.

“Bu, iPhone ve Watch cihazlarının ne kadar rafine olduğunu ve her yıl kökten güncellemeler sunmanın ne kadar zor hale geldiğini yansıtıyor.”

iPhone satış fiyatları

iPhone 15’in fiyatı 128GB’lık model için 799 dolardan, iPhone 15 Plus’ın fiyatı ise 128GB’lık versiyon için 899 dolardan başlıyor.

iPhone 15 Pro 128GB’lık model için 999 dolardan, 15 Pro Max ise 256GB’lık model için 1199 dolardan başlıyor.

Yeni modeller 22 Eylül’de satışa sunulacak ve ön siparişler Cuma günü başlayacak.

iPhone 15’te USB-C şarj girişi

iPhone 15 USB-C şarj girişine sahip.

Apple, Air Pod Pro şarjını da aynı şekilde dönüştürüyor.

AB çapında Aralık 2024’ten itibaren, tüm telefon, tablet, kulaklık ve Bluetooth hoparlör gibi taşınabilir cihazların tek bir kabloyla şarj edilebilmesi zorunluluğu yürürlüğe girecek.

Bugün piyasada olan iPhone’lar özel bir lightning kablosu kullanırken, Apple tarafından üretilenler de dahil olmak üzere diğer cihazların çoğu USB-C kullanıyor.

En önemli fiziksel fark, ikisinin farklı şekillerde olması. Yani, örneğin bir iPhone’unuz ve bir de e-kitap okuyucunuz varsa, iPhone şarj aletinizle okuyucunuzu şarj etmeniz mümkün değil.