Apple, iPhone 15 dahil bir dizi yeni cihaz ve yazılımını Wonderlust etkinliğinde tanıttı.
Her yıl Eylül ayında farklı temalarla düzenlenen etkinlikte Apple bu sene yeni iPhone modellerini, akıllı saati Apple Watch ve cihaz yazılımlarıyla ilgili yeni güncellemeleri paylaştı.
Yeni modellerde Avrupa Birliği yönetmeliğiyle uyum sağlayacak şekilde USB-C şarj girişi yer alıyor.
iPhone 15, 48 megapiksel yeni kamera sistemi ile geliyor.
iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max titanyum gövdeye ve Action Button’a sahip.
Telefonların hepsinde Dynamic Island özelliği getiriyor. Geçen yıl sadece iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde olan bu özellik, uyarıları ve çalan müzik, sayaç, AirDrop bağlantısı ve Harita yol tarifleri gibi o an süren etkinliği ana ekrandaki Dynamic Island’da görülebilmesini sağlıyor.
Daha gelişmiş bir çiple yeni bir Apple Watch serisi de piyasaya sürülüyor.
Ancak bir analist, Apple’ın bu yıl “manşetlere çıkacak” güncellemeler yapmamasının bazılarını hayal kırıklığına uğratacağını söyledi.
CSS Insight’tan Ben Wood’a göre, “iPhone ve Watch’un olgunluğu göz önüne alındığında bu bir sürpriz değil”.
“Bu, iPhone ve Watch cihazlarının ne kadar rafine olduğunu ve her yıl kökten güncellemeler sunmanın ne kadar zor hale geldiğini yansıtıyor.”
iPhone satış fiyatları
iPhone 15’in fiyatı 128GB’lık model için 799 dolardan, iPhone 15 Plus’ın fiyatı ise 128GB’lık versiyon için 899 dolardan başlıyor.
iPhone 15 Pro 128GB’lık model için 999 dolardan, 15 Pro Max ise 256GB’lık model için 1199 dolardan başlıyor.
Yeni modeller 22 Eylül’de satışa sunulacak ve ön siparişler Cuma günü başlayacak.
iPhone 15’te USB-C şarj girişi
iPhone 15 USB-C şarj girişine sahip.
Apple, Air Pod Pro şarjını da aynı şekilde dönüştürüyor.
AB çapında Aralık 2024’ten itibaren, tüm telefon, tablet, kulaklık ve Bluetooth hoparlör gibi taşınabilir cihazların tek bir kabloyla şarj edilebilmesi zorunluluğu yürürlüğe girecek.
Bugün piyasada olan iPhone’lar özel bir lightning kablosu kullanırken, Apple tarafından üretilenler de dahil olmak üzere diğer cihazların çoğu USB-C kullanıyor.
En önemli fiziksel fark, ikisinin farklı şekillerde olması. Yani, örneğin bir iPhone’unuz ve bir de e-kitap okuyucunuz varsa, iPhone şarj aletinizle okuyucunuzu şarj etmeniz mümkün değil.
AB, bunun değişmesini ve tüm şarj girişlerinin uyumlu olmasını istiyor.
Çin’deki kullanıcıların çoğunluğu Android cihazları tercih ediyor ancak iPhone en çok satan üst sınıf telefon konumunda.
Çin geçen hafta iPhone’un kamu binalarında güvenlik gerekçesiyle yasaklandığını açıklamıştı.
Bunun yanında Apple’ın -hem kullanıcılar hem yatırımcılar açısından- merakla beklenen 3.500 dolarlık fiyat etiketine sahip yeni Sanal Gerçeklik (VR) başlığının önümüzdeki yıldan önce satışa çıkması beklenmiyor.
Apple’ı yakından takip eden Bloomberg Muhabiri Mark Gurman, şirketin son yıllarda iPhone X, iPhone XS Max ve iPhone 14 Pro Max gibi üst sınıf cihazları piyasaya sunarak, sattığı cihaz sayısı aynı kalırken gelirlerini artırdığına dikkat çekiyor.
BBC Teknoloji Editörü Kleinman, iPhone modellerinin birçok cihaz gibi, yıllar içinde az miktarda iyileştirmelerle sunulduğuna dikkat çekiyor ve şöyle devam ediyor:
“Dünya çapında satışların yavaşlamasına neden olan sorunlardan biri de bu. İnsanlar cihazlarını daha uzun süre elde tutuyorlar.
“Bunun sebebi sadece finansal ve çevresel açıdan maliyetli olmaları değil, aynı zamanda daha yüksek modele geçmenin aynı derecede cazip olmamasından.”
Apple Watch ve yazılım güncellemeleri
Apple, Salı günkü Wonderlust etkinliğinde ayrıca Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 yeni akıllı saat modellerini tanıttı.
S9 serisi yeni bir çift dokunma özelliği içeriyor.
En büyük değişikliklerden biri yeni S9 SiP (Paket İçinde Sistem). CPU 5,6 milyar transistöre ve yüzde 30 daha hızlı bir GPU’ya sahip.
Apple Watch Ultra 2’nin tasarımı birinci nesil Apple Watch Ultra’ya oldukça benziyor.
Ultra 2, yeni Series 9 gibi, Apple’ın S9 SiP teknolojisi ile güçlendirilecek.
Apple, watchOS 10’un 18 Eylül’den itibaren indirilebileceğini duyurdu.
Apple’ın akıllı saati Apple Watch önümüzdeki yıl piyasa sunuluşunun 10’uncu yılını kutlayacak. Bu nedenle Watch X adlı modelle cihazdan önemli iyileştirmeler yapılacağı ön görülüyor.
Cihazın tasarım ya da özellikler açısından büyük bir sıçrama yapması beklenmiyordu. Ancak her yıl olduğu gibi daha iyi bir çip, daha güçlü batarya gibi iyileştirmeler yapılması olası görülüyordu.