iPhone 13 vs iPhone 12 karşılaştırması: Neler değişti?

iPhone 13 ailesi Apple’ın etkinliğinde karşımıza çıktı. Ortaya çıkan sızıntılardaki özelliklerin büyük bir kısmına sahip olan 4 modelde de farklı özellikler ön plana çıkıyor.

Geçen yıl tanıtılan iPhone 12’nin karşısına bu yıl iPhone 13 çıkıyor ve kullanıcılar için bir karşılaştırma yazısı hazırladık. Bu yazıda, geçen yıl özellikleriyle dikkat çeken iPhone 12’nin karşısına iPhone 13’ü koyuyoruz ve özelliklerini kıyaslıyoruz. Shift Delete iPhone 13 vs iPhone 12 karşılaştırmasını sizler için yaptı:

iPhone 13 vs iPhone 12 karşılaştırması — Tasarım

Öncelikle bu iki telefonun tasarımları hakkında konuşalım. Arkadan bakıldığında neredeyse aynı olan iPhone 13 ve iPhone 12 ikilisinin genel anlamda tasarımları benziyor. iPhone 12 serisinde geçilen daha ince ve köşeli kenar tasarımı 5S’in ikonik tasarımını temsil ediyor olsa da genel hatlarıyla bu iki telefonun benzer şekilde göründüğünü söylemek mümkün. Renk tarafında önemli değişiklik geldiğini söylemek mümkün.

iPhone 12 ile eklenen yeni soft renkler iPhone 13 tarafında kendisini daha yeni renklere bıraktı. iPhone 12’nin karşımıza 6 renk varyasyonuyla çıktığını görüyoruz. Bunlar siyah, beyaz, kırmızı, yeşil, mavi ve mor şeklinde. iPhone 12’nin en çok satan renkleri arasında yer alan mavi, iPhone 13’de yerini daha çok 12 Pro’daki mavi tonundaki renge bırakıyor. iPhone 13 toplamda 5 renk varyasyonuyla karşımıza çıkıyor. Renk isimleri değişen yeni seri pembe, mavi, gece yarısı, yıldız ışığı ve (PRODUCT) RED renkleri ile karşımıza çıkıyor.

Ekran karşılaştırması

İki model de aynı ekran boyutu ile karşımıza çıkıyor. Super Retina XDR OLED ekran bulunan iPhone 13’ün 6.1 inç 1170 x 2532 piksel çözünürlüklü ekranı bulunuyor. Her iki modelde de ekran yenileme hızı 60 Hz olarak kayıtlara geçiyor. 120 Hz ekranın sadece iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde olduğunu belirtelim.

iPhone 13’de iPhone 12’de de kullanılan Ceramic Shield adlı bir ekran teknoloji yer alıyor. Bu sayede çok daha dayanıklı olan ekran, çizilmelere veya kırılmalara karşı da kendisini koruyabiliyor.

Ceramic Shield teknolojisi temelde, ön yüzeyin dayanıklılığına katkıda bulunuyor da denebilir. Telefonun kenarlarına kadar devam eden bu yapı, telefonda hiçbir boşluk bırakmıyor ve böylece koruyuculuğunu artırmış oluyor. Ve tüm bunlar sayesinde Apple, iPhone 13 ile birlikte düşmelere karşı dört kat daha iyi performans elde ettiğini söylüyor.