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iPhone 13 vs iPhone 12 karşılaştırması: Neler değişti?

16 Eylül 2021
iPhone 13 vs iPhone 12





iPhone 13 ailesi Apple’ın etkinliğinde karşımıza çıktı. Ortaya çıkan sızıntılardaki özelliklerin büyük bir kısmına sahip olan 4 modelde de farklı özellikler ön plana çıkıyor.

Geçen yıl tanıtılan iPhone 12’nin karşısına bu yıl iPhone 13 çıkıyor ve kullanıcılar için bir karşılaştırma yazısı hazırladık. Bu yazıda, geçen yıl özellikleriyle dikkat çeken iPhone 12’nin karşısına iPhone 13’ü koyuyoruz ve özelliklerini kıyaslıyoruz. Shift Delete iPhone 13 vs iPhone 12 karşılaştırmasını sizler için yaptı:



iPhone 13 vs iPhone 12 karşılaştırması  Tasarım

Öncelikle bu iki telefonun tasarımları hakkında konuşalım. Arkadan bakıldığında neredeyse aynı olan iPhone 13 ve iPhone 12 ikilisinin genel anlamda tasarımları benziyor. iPhone 12 serisinde geçilen daha ince ve köşeli kenar tasarımı 5S’in ikonik tasarımını temsil ediyor olsa da genel hatlarıyla bu iki telefonun benzer şekilde göründüğünü söylemek mümkün. Renk tarafında önemli değişiklik geldiğini söylemek mümkün.

iPhone 12 ile eklenen yeni soft renkler iPhone 13 tarafında kendisini daha yeni renklere bıraktı. iPhone 12’nin karşımıza 6 renk varyasyonuyla çıktığını görüyoruz. Bunlar siyah, beyaz, kırmızı, yeşil, mavi ve mor şeklinde. iPhone 12’nin en çok satan renkleri arasında yer alan mavi, iPhone 13’de yerini daha çok 12 Pro’daki mavi tonundaki renge bırakıyor. iPhone 13 toplamda 5 renk varyasyonuyla karşımıza çıkıyor. Renk isimleri değişen yeni seri pembe, mavi, gece yarısı, yıldız ışığı ve (PRODUCT) RED renkleri ile karşımıza çıkıyor.

Ekran karşılaştırması

İki model de aynı ekran boyutu ile karşımıza çıkıyor. Super Retina XDR OLED ekran bulunan iPhone 13’ün 6.1 inç 1170 x 2532 piksel çözünürlüklü ekranı bulunuyor. Her iki modelde de ekran yenileme hızı 60 Hz olarak kayıtlara geçiyor. 120 Hz ekranın sadece iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde olduğunu belirtelim.

iPhone 13’de iPhone 12’de de kullanılan Ceramic Shield adlı bir ekran teknoloji yer alıyor. Bu sayede çok daha dayanıklı olan ekran, çizilmelere veya kırılmalara karşı da kendisini koruyabiliyor.

Ceramic Shield teknolojisi temelde, ön yüzeyin dayanıklılığına katkıda bulunuyor da denebilir. Telefonun kenarlarına kadar devam eden bu yapı, telefonda hiçbir boşluk bırakmıyor ve böylece koruyuculuğunu artırmış oluyor. Ve tüm bunlar sayesinde Apple, iPhone 13 ile birlikte düşmelere karşı dört kat daha iyi performans elde ettiğini söylüyor.

Kamera karşılaştırması

iPhone 13 gece modunun iyileştirilmiş olması ve sinematik modu ile öne çıkıyor da denebilir. iPhone 12’de yer alan ikili kamera kurulumu iPhone 13 ile çapraz bir şekilde devam ettiriliyor. iPhone 12’de ultra geniş ve geniş olmak üzere iki kamera bulunuyor, gelişmiş çift kamera sistemi olarak da adlandırılan iPhone 13’ün ikili kamerası da aynı şekilde ultra geniş ve geniş olmak üzere özelliklere sahip.

Detaylı bir kamera kıyaslaması yapıldığında ise karşımıza şunlar çıkıyor: iPhone 13, 12 Megapiksel geniş ve f/1.6 diyaframa sahip OIS ana kameraya sahip. Bunun yanında ikinci kamerası da 12 Megapiksel ultra geniş ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Aynı şekilde telefonda 2x optik yakınlaştırma ve yeni nesil Smart HDR 4 bulunuyor.

Ön kameralar tarafında ise iPhone 13 ufak farklarla öne geçiyor. Her iki cihaz da 12 Megapiksel f/2.2 diyafram açıklığına sahip TrueDepth kameraya sahipken, iPhone 13; fotoğrafik stiller, Smart HDR 4, Dolby Vision ile 4K @60 FPS video çekimi, 1080p @30 FPS’de sığ alan derinliğiyle video kaydı için Sinematik mod özelliklerine sahip.

iPhone 13 vs iPhone 12 karşılaştırması: Donanım ve diğer özellikler

iPhone 13’de Apple’ın A15 Bionic işlemcisi bulunuyorken, iPhone 12’de geçen yılın en güçlü Apple işlemcisi olan A14 Bionic işlemci bulunuyor. Geçen yıl 64/128 ve 256 GB depolama seçeneği ile gelen iPhone 12, bu yıl iPhone 13 ile yerini 128/256 ve 512 GB depolama seçeneklerine bıraktı. İkisinde de kablosuz şarj etme desteği bulunuyor ve bağlantı tarafında ikisi de Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6 802.11ax bulunuyor.

Suya karşı dayanıklılık tarafında ikisinde de IP68 sertifikasına sahip ve 30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlikte suya dayanıklılar. iPhone 12’nin iPhone 13’e göre daha hafif olduğunu söylemek mümkün. iPhone 12, 162 gramlık bir ağırlığa sahip ve bu sayı iPhone 13 tarafında gelindiğinde 173 grama çıkıyor.

5G desteğine sahip olan iPhone 13’ün bu teknolojiyi destekleyen ikinci Apple cihaz olduğunu söylemek gerekiyor. iPhone 13 ve 12’nin ortak noktalarından bir diğeri ise Lightning kablosuyla şarj olması ancak bunun yanında iPhone 12’yi şarj etmek için tek yol bu değil. Yeni MagSafe aksesuarları, iPhone 12’de olduğu gibi iPhone 13 tarafından da destekleniyor. Bu sebeple, hızlı ve kablosuz şarj deneyimi bu tarafta sunuluyor.

iPhone 13 vs iPhone 12 teknik özellikleri

iPhone 13iPhone 12
Boyut ve Ağırlık:146,7 x 71,5 x 7,65 mm, 173 gr146,7 x 71,5 x 7,4 mm, 162 gr
Ekran:6.1 inç Super Retina XDR OLED, 60 Hz6.1 inç Super Retina XDR OLED, 60 Hz
İşlemci:Apple A15 BionicApple A14 Bionic
RAM:4 GB4 GB
Depolama:128/256 ve 512 GB64/128 ve 256 GB
Kamera:12 Megapiksel geniş ve f/1.6
12 Megapiksel ultra geniş ve f/2.4
Smart HDR 4, Fotoğrafik Stiller, Sinematik Mod, Gece Modu		12 Megapiksel geniş ve f/1.6
12 Megapiksel ultra geniş ve f/2.4
Gece Modu, Deep Fusion, Smart HDR 3
Batarya:3.095 mAh – iPhone 12’den 1.5 saat daha fazla pil ömrü2.815 mAh
Şarj hızı:20W kablolu hızlı şarj, 15W MagSafe kablosuz hızlı şarj20W kablolu hızlı şarj, 15W MagSafe kablosuz hızlı şarj
Fiyat:11.999 TL’den başlayan fiyatlar10.999 TL’den başlayan fiyatlar





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16 Eylül 2021


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