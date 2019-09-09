iPhone 11: Apple yeni model telefonlarında hangi özelliklere güveniyor?

Apple’ın her yıl düzenlediği ve yeni ürünlerini tanıttığı etkinliği bu yıl 10 Eylül Salı günü ABD’nin California eyaletinin Cupertino şehrinde yer alan şirketin genel merkezinin Steve Jobs Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

Bu etkinlik öncesinde Apple’ın tanıtması beklenen yeni iPhone 11 telefon modellerine ilişkin kulis bilgileri ise farklı medya kuruluşları tarafından aktarılıyor.

Diğer yandan Apple’ın yatırımcılarının da gözü kulağı şirketin gerçekleştireceği bu etkinlikte olacak. Uzun zamandır yenilikçi ve heyecan veren ürünler piyasaya sürmemekle eleştirilen Apple’ın geleceği bu yüzden yatırımcıları tarafından endişeyle bekleniyor.

ABD’nin önde gelen ekonomi gazetesi Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre bu yıl da etkinliğin merkezinde Apple’ın yeni nesil telefonları olacak.

WSJ’nın kaynaklarından edindiği bilgiye göre Apple yeni iPhone telefonlarında geliştirilmiş kameraların bulunmasının heyecan yaratmasını bekliyor.