iOS 13.3.1 Beta 2 sürümü yayınlandı! İşte yeni eklenen özellikler…

Apple tarafından Eylül ayında yayınlanan iOS 13’ün güncellemeleri gelmeye devam ediyor. Her yeni güncelleme ile birlikte daha stabil performansa ulaşırken, yeni özellikler de ekleniyor. iOS 13.3.1 sürümünün ikinci betası da yayınlandı. Yeni gelen özellikler neler?

Eylül 2019’da Apple tarafından yayınlanan iOS 13 için güncellemeler gelmeye devam ediyor. Her yeni güncelleme ile birlikte daha iyi performans göstermeye çalışan işletim sisteminin 13.3.1 sürümünün ikinci betası yayınlandı. Peki, iOS 13.3.1 Beta 2’nin yenilikleri neler?

iOS 13.3.1 sürümünün ilk betası 18 Aralık tarihinde yayınlandı. Apple’ın geliştiriciler için yayınladığı beta sürümleri, nihai ürünün en iyi performansa ve kararlılığa sahip olması nedeniyle gerçekleştirilen bir test aşaması.

iOS 13.3.1 Beta 2 ile neler değişiyor, yakından bakalım. Yeni sürüm ile kullanıcıların yaşadığı Posta sorunlarının çözülmesi bekleniyor. Apple detaylara çok fazla yer vermezken, belli bazı açıklamalarda bulundu.

Posta bölümündeki hatanın yanı sıra Bluetooth’da yaşanan sıkıntıların da çözüme kavuşması hedefleniyor.

İleşitim Sınırlama özelliğinde yaşanan hata nedeniyle çocuklar bilinmeyen numaradan iletişim sağlamak isteyen kişilere mesaj gönderebiliyordu. Bunun da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Nihai sürüm olmadığı için, geliştiriciler dışında yüklenmesi pek fazla tavsiye edilmeyen iOS 13.3.1 Beta 2 Public Beta olarak yayınlandığı için istediğiniz zaman indirebilirsiniz.