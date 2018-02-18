İnternetten dizi “Müjde”si

DİZİ DÜNYASI “ŞAHSİYET” KAZANIYOR:

Cansu Dere, Haluk Bilginer, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu gibi ünlü oyuncuların yer alacağı sıra dışı konusuyla iddialı gelen internet dizisi “Şahsiyet”te yıllardır ekranlardan uzak duran Müjde Ar da rol alacak.

Türkiye’nin en çok izlenen internet televizyonu Puhutv’de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan “Şahsiyet” dizisi, son yılların en iddialı kadrosunu sıra dışı rollerde bir araya getirdi. Ay Yapım’ın yeni internet dizisi “Şahsiyet”in oyuncularına Müjde Ar da eklendi. Çok yakında Puhutv’de yayınlanmaya başlayacak olan “Şahsiyet”te Müjde Ar, birbirinden usta oyuncularla kamera karşısına geçecek. Yıllar sonra televizyona dönen Müjde Ar’ı dizide sıra dışı bir rolle izleyeceğiz.

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın yapacağı “Şahsiyet”in senaryosu ise Hakan Günday’a ait. “Şahsiyet”in hikayesinde Cansu Dere, Haluk Bilginer, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk ve Ayhan Kavas rol alacak.