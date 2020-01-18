İntergaz’dan Bayraktar Ortaokulu’na Anlamlı Bağış

İntergaz Ltd., sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Bayraktar Ortaokulu’na bilgisayar bağışında bulundu.

İntergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer sosyal sorumluluk konusunda duyarlı olduklarını ve her yıl olduğu gibi geçen yılda da pek çok projeyi başarıyla yürütmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Kencer, sosyal sorumluluk projesi kapsamında LPG satışından SOS Çocuk Köyü Derneği’ne bağış yapıldığını ve bu bağışların bu sene de devam edeceğini, bununla beraber Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na özel hazırlanan pembe tüplerin satışından elde edilen gelirin yine o alanda kullanılmaya bu yılda da sürdürüleceğini belirtti. Kencer aynı zamanda “İntergaz Ltd. olarak yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra düzenlediğimiz yangın söndürme eğitimi ve tatbikatlarıyla da kurum, kuruluş ve okullarımıza bu yıl da destek vermeye devam edeceğiz. Bayraktar Ortaokulu’nun yenilenen bilgisayar laboratuvarına bilgisayar bağışında bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bilgisayar artık eğitimin bir parçası haline geldi, bilgisayarın olmadığı hiçbir okulun kalmamasını temenni ediyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimize eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz.” dedi.

Bayraktar Ortaokulu Müdürü Hüseyin Öğretmenoğlu ise “İntergaz Ltd.’ye bu anlamlı bağışları için çok teşekkür ediyor, duyarlı davranışlarının herkese örnek olmasını diliyoruz. Bu bağış bizler için çok anlamlı ve önemlidir, teknoloji çağında en çok ihtiyaç duyduğumuz ve okulumuzun en önemli eksiklerinden birinin İntergaz tarafından tamamlanması bizleri çok sevindirmiştir. Öğrenci ve öğretmenlerim adına İntergaz Ltd.’ye çok teşekkür ediyorum.” dedi

Okul Müdürü tarafından Kencer’e teşekkür belgesi takdim edildi. Kencer ve Öğretmenoğlu öğrencilerle teknoloji hakkında sohbet gerçekleştirdi. Anı fotoğrafının çekilmesiyle ziyaret tamamlandı.