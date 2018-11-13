Inter ve Milan San Siro’yu yenileyerek beraber kullanmaya devam edecek

İki köklü Serie A takımı, 1947 yılından beri ortak kullandıkları 80 bin kapasiteli stadın modernize edilmesi konusunda Milano Belediyesi ile bir protokol imzaladı.

Bu yıl planları çizilmeye başlanacak projeye göre stadyum yenilenirken dış tarafa tribünlerin birinci halkası yüksekliğinde iki bina inşa edilecek ve bu binalardan stadyuma geçiş sağlanacak.

Restoranlar, mağazalar ve salonların yapılacağı kompleksin 150 milyon euroya mal olması bekleniyor.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala “Böylece iki takımın farklı alternatifler arayacağı söylentileri de son bulmuş oldu” dedi.

1925 yılında 35 bin kişilik kapasiteli olarak inşa edilen San Siro Stadı, 1955 yılında yapılan yenileme ile kapasitesi 80 bine çıkarılmıştı.

İtalya’nın en yüksek kapasiteli stadyumu olan San Siro’yu çevreleyen komplekse, 1980 yılında hem İnter hem de Milan formasını giymiş olan eski fubolcu Giuseppe Meazza’nın adı verilmişti.

Meazza kariyerinin çoğunu İnter’de geçirdiği için daha çok mavi-siyahlı ekiple özdeşleştiriliyor ve stad bu isimle anılıyor.