İnsanın en eski dostu köpekler

Yapılan bir DNA araştırması, köpeklerin insanoğlunun en eski hayvan dostu olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre köpeklerin evcilleştirilmesi 11 bin yıl önceye dayanıyor.
DNA araştırması, köpeklerin insanların yalnızca en iyi dostu değil aynı zamanda hayvanlar aleminde en eski dostlarından biri olabileceğini gösterdi.
Sonuçları “Science” dergisinde yayımlanan araştırma, köpeklerin evcilleştirilmesinin izinin, son Buzul Çağı’nın sonuna doğru 11 bin yıl öncesine kadar sürülebileceğini ortaya koydu.
Köpeklerin herhangi bilinen bir türden çok daha önce evcilleştirildiğini doğrulayan bulgular, uluslararası bir ekibin çeşitli eski kültürlerle bağlantılı 27 köpek kalıntısının tüm genomlarının incelenmesi, bunların hem birbiriyle hem de modern köpeklerle karşılaştırılması sonucu elde edildi.