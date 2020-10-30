İnsanın en eski dostu köpekler

Araştırma ekibinden Dr. Pontus Skoglund, “Tüm insanlar hala avcı toplayıcıyken, gerçekte vahşi bir etoburu, dünyanın birçok bölgesinde çok korkulan kurtları evcilleştiriyor. Asıl soru, insanlar bunu neden yaptı? Bu nasıl oldu? Nihayetinde ilgilendiğimiz şey bu” diye konuştu.

Ekibin bir diğer üyesi Greger Larson da “Köpekler bizim en eski ve yakın hayvan dostumuz. Eski zamanlarda yaşamış köpeklerin DNA’sı, ortak tarihimizin ne kadar geriye dayandığını gösteriyor. Eninde sonunda bu derin ilişkinin nerede ve ne zaman başladığını anlamamıza yardım da edecektir” değerlendirmesini yaptı.