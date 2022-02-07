İnsan Hakları Derneği, partilerin yasalara uygun davranmasını istedi

İnsan Hakları Derneği, bugün yemin ederek göreve başlayan milletvekillerinin ve yeni kurulacak hükümetin hayırlı olmasını dileyerek, siyasal partileri, Anayasa ve Siyasal Partiler Yasası’na uygun davranmaya çağırdı.

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldırım imzalarıyla yapılan yazılı açıklamada, genel seçimler sonucu seçilen milletvekillerinin bugün Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, Devletin varlığını ve bağımsızlığını koruyacaklarına namus ve şerefleri üzerine kamuoyu önünde yemin ettikleri hatırlatılarak, bu yemine rağmen Devletin varlığına ve bağımsızlığına karşı çıkacak vekil ve partilerin Meclis’te bulunmalarının Anayasa ve Siyasal Partiler Yasası’nca yasak olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi ve Başsavcılığın “Hukukun üstünlüğünü” sağlamaya davet edildiği açıklamada, yasalara göre siyasal partilerin uyacağı amir hükümler paylaşıldı.