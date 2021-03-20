İnsan Hakları Derneği Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti

KKTC İnsan Hakları Derneği, bugün Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret ederek Cenevre’de Kıbrıs konusunda yapılacak 5+1 konferansla ilgili izlenen “devlet” politikasına tam destek verdiğini açıkladı.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, yıllardır ısrarla vurguladıkları Kıbrıs’ta iki devlet varlığından başka bir çözüme olanak olmayacağını kaydetti.

KKTC’nin varlığının kabulü ve tanınmasını sürekli gündemde tuttuklarını belirten Işık, AB’nin Cenevre konferansında masada yer alma hakkının olmadığını da ifade etti.