İngiltere’den vatandaşlarına: Belarus’a seyahat etmeyin

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belarus’un, Yelsk, Mazyr, Rechitsa, Luninets, Gomel, Asipovichy, Baranovichi ve Brest şehirlerine seyahat edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Belarus’un geri kalanına ise “zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi” tavsiyesi edildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Geçen aydan bu yana, Belarus sınırları da dahil Ukrayna sınırlarında Rus kuvvetlerinin birikmesi, askeri harekat tehdidini artırdı. Askeri harekatın gerçekleşmesi durumunda konsolosluk yardımı sunma kabiliyetimiz sınırlı olacaktır.”

İngiltere, 11 Şubat’ta da vatandaşlarından Ukrayna’ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etmişti.