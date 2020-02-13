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İngiltere’den Tatar’ın doğrudan uçuş açıklamalarına yanıt

13 Şubat 2020
ercan havalimanı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ersin Tatar’ın İngiltere’den Kıbrıs’ın kuzeyine direk uçuş ile ilgili açıklamalarını yanıtladı.

Tatar, İngiltere’nin Kıbrıs’ın kuzeyine doğrudan uçuşlar konusunun gündeme alındığını idda ettiği öne sürüldü.

Dialogos’a göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü aracılığıyla iddianın yanlış olduğunu ve İngiltere’nin konumunun değişmediğini söyledi.

Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, “İngiltere’nin konumu değişmedi. İngiltere ile Kıbrıs’ın kuzey bölgeleri arasında doğrudan uçuş olasılığı İngiltere’nin uluslararası yükümlülüklerini ihlal edecektir” dedi.




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