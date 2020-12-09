İngiltere’den Pfizer aşısı uyarısı: Önemli alerjik geçmişi olanlar aşılanmasın

Geçtiğimiz gün İngiltere’de ilk kez uygulanmaya başlanan Pfizer-Biontech corona virüs aşısıyla ilgili İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti’nden açıklama geldi.

İKİ KİŞİDE ALERJİK REAKSİYON GÖZLEMLEDİK

Birleşik Krallık’ta uygulanmaya başlanan aşıyla ilgili İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti Tıbbi Direktörü Profesör Stephen Powis, ”Aşının ilk gününde iki kişide ‘normal dozdaki bir ilaca karşı gelişen zararlı ve istenmeyen etkiler’ anlamına gelen advers reaksiyonu gözlemledik” ifadelerini kullanırken alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilerin Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen corona virüs aşısını olmaması gerektiğini söyledi.

AP’nin haberine göre İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tıbbi direktörü Profesör Stephen Powis, sağlık yetkililerinin ülkenin ilaç düzenleyicisi olan Tıbbi ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi’nin tavsiyesi üzerine hareket ettiğini söyledi.

Powis, “Yeni aşılarda yaygın olduğu gibi, dün başlanan aşılama çalışmalarında önemli bir alerjik reaksiyon geçmişi iki kişinin olumsuz yanıt vermesinden sonra bu aşıyı almamasını tavsiye ediyoruz” derken Powis, “Her ikisinin de durumu iyi ve daha iyiye gidiyor” şeklinde konuştu.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) başkanı Dr. June Raine, parlamento komitesine yaptığı açıklamada, “Alerjik reaksiyonlarla ilgili iki vaka raporumuz var. Daha önce yapılan kapsamlı klinik çalışmalarda bunun tespit edilen bir durum olmadığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“SAVUNMASIZ NÜFUSU AŞILAMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Raine, “Ancak her zaman yaptığımız tavsiyemizi güçlendirmemiz gerekirse, öncelik olarak savunmasız nüfusu aşılamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Sağlık kurumlarından yapılan açıklamalarda tespit edilen alerjilerin ise hangi alerji türleri olduğu belirtilmedi.