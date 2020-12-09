İngiltere’den Pfizer aşısı uyarısı: Önemli alerjik geçmişi olanlar aşılanmasın

Corona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 ilk toplu a\u015f\u0131lama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flayan \u0130ngiltere, uygulaman\u0131n sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 da a\u00e7\u0131kl\u0131yor. \u0130ngiliz Ulusal Sa\u011fl\u0131k Hizmeti (NHS) yetkilileri, Pfizer-Biontech a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n, alerji ge\u00e7mi\u015fi olanlarda olumsuz etki yaratt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtirken, \u201calerjik reaksiyon ge\u00e7mi\u015fi olan ki\u015filerin Pfizer-BioNTech taraf\u0131ndan geli\u015ftirilen covid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 olmamas\u0131 gerekti\u011fini\u201d a\u00e7\u0131klad\u0131lar. A\u015f\u0131n\u0131n hangi t\u00fcr alerjiye sahip olanlarda olumsuz sonu\u00e7 verdi\u011fi ise belirtilmedi.\r\n\r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn \u0130ngiltere\u2019de ilk kez uygulanmaya ba\u015flanan Pfizer-Biontech corona vir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131yla ilgili \u0130ngiltere Ulusal Sa\u011fl\u0131k Hizmeti\u2019nden a\u00e7\u0131klama geldi.\r\n\r\n \r\n\u0130K\u0130 K\u0130\u015e\u0130DE ALERJ\u0130K REAKS\u0130YON G\u00d6ZLEMLED\u0130K\r\nBirle\u015fik Krall\u0131k\u2019ta uygulanmaya ba\u015flanan a\u015f\u0131yla ilgili \u0130ngiltere Ulusal Sa\u011fl\u0131k Hizmeti T\u0131bbi Direkt\u00f6r\u00fc Profes\u00f6r Stephen Powis, \u201dA\u015f\u0131n\u0131n ilk g\u00fcn\u00fcnde iki ki\u015fide \u2018normal dozdaki bir ilaca kar\u015f\u0131 geli\u015fen zararl\u0131 ve istenmeyen etkiler\u2019 anlam\u0131na gelen advers reaksiyonu g\u00f6zlemledik\u201d ifadelerini kullan\u0131rken alerjik reaksiyon ge\u00e7mi\u015fi olan ki\u015filerin Pfizer-BioNTech taraf\u0131ndan geli\u015ftirilen corona vir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 olmamas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nAP\u2019nin haberine g\u00f6re \u0130ngiltere Ulusal Sa\u011fl\u0131k Hizmeti (NHS) t\u0131bbi direkt\u00f6r\u00fc Profes\u00f6r Stephen Powis, sa\u011fl\u0131k yetkililerinin \u00fclkenin ila\u00e7 d\u00fczenleyicisi olan T\u0131bbi ve Sa\u011fl\u0131k \u00dcr\u00fcnleri D\u00fczenleme Dairesi'nin tavsiyesi \u00fczerine hareket etti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nPowis, "Yeni a\u015f\u0131larda yayg\u0131n oldu\u011fu gibi, d\u00fcn ba\u015flanan a\u015f\u0131lama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda \u00f6nemli bir alerjik reaksiyon ge\u00e7mi\u015fi iki ki\u015finin olumsuz yan\u0131t vermesinden sonra bu a\u015f\u0131y\u0131 almamas\u0131n\u0131 tavsiye ediyoruz\u201d derken Powis, "Her ikisinin de durumu iyi ve daha iyiye gidiyor" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n\u0130ngiltere \u0130la\u00e7 ve Sa\u011fl\u0131k \u00dcr\u00fcnleri D\u00fczenleme Kurumu (MHRA) ba\u015fkan\u0131 Dr. June Raine, parlamento komitesine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Alerjik reaksiyonlarla ilgili iki vaka raporumuz var. Daha \u00f6nce yap\u0131lan kapsaml\u0131 klinik \u00e7al\u0131\u015fmalarda bunun tespit edilen bir durum olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyoruz" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n \r\n"SAVUNMASIZ N\u00dcFUSU A\u015eILAMAYA DEVAM ED\u0130YORUZ"\r\nRaine, "Ancak her zaman yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z tavsiyemizi g\u00fc\u00e7lendirmemiz gerekirse, \u00f6ncelik olarak savunmas\u0131z n\u00fcfusu a\u015f\u0131lamaya devam ediyoruz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. Sa\u011fl\u0131k kurumlar\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamalarda tespit edilen alerjilerin ise hangi alerji t\u00fcrleri oldu\u011fu belirtilmedi.\r\n\r\n \r\n\r\n