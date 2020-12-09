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İngiltere’den Pfizer aşısı uyarısı: Önemli alerjik geçmişi olanlar aşılanmasın

9 Aralık 2020
Pfizer-BioNTech alerji uyarısı



Corona virüse karşı ilk toplu aşılama çalışmalarına başlayan İngiltere, uygulamanın sonuçlarını da açıklıyor. İngiliz Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) yetkilileri, Pfizer-Biontech aşısının, alerji geçmişi olanlarda olumsuz etki yarattığını belirtirken, “alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilerin Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen covid-19 aşısını olmaması gerektiğini” açıkladılar. Aşının hangi tür alerjiye sahip olanlarda olumsuz sonuç verdiği ise belirtilmedi.



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9 Aralık 2020


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