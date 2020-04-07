İngiltere’den ilk uçak bu gece geliyor

İngiltere’den KKTC’ye gelecek olan iki charter seferden ilki bu gece adaya geliyor. Londra’dan öğrencileri ve Kıbrıslı Türkleri taşıyacak olan uçağın bu gece saat 00.45’te adaya inmesi bekleniyor.

KKTC Londra Temsilciliği’nden yapılan duyuruda Birleşik Krallık’ta bulunan vatandaşlarımızın ülkemize intikalini sağlamak için Londra’dan Ercan’a seferler düzenleniyor. Temsilcilik 7 Nisan ve 8 Nisan tarihlerinde düzenlenecek charter seferlerin uçuş bilgilerini paylaştı.

KKTC Londra Temsilciliği’nin duyurusu şöyle:

07.04.2020 TWI 652 STN IST 16:15 22:00

07.04.2020 TWI 653 IST ECN 22:50 00:45

08.04.2020 TWI 752 STN AYT 11:05 17:15

08.04.2020 TWI 753 AYT ECN 18:00 18:55