İngiltere’den Covid-19 aşısı açıklaması: Yan etki bağışıklığa işaret ediyor

Covid-19 aşısı sonrası yan etki aslında iyiye işaret olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, yan etkilerin bağışıklık sisteminin olması gerektiği gibi çalıştığını gösterdiğini söyledi.

Aşılama başladığı günden bu yana konuşulan Covid-19 aşılarının yan etkileriyle ilgili İngiltere’den açıklama geldi. Ülkede her 10 kişiden birinde görülen Covid-19 aşısı sonrası yan etki aslında iyiye işaret olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, yan etkilerin bağışıklık sisteminin olması gerektiği gibi çalıştığını gösterdiğini söyledi.

1 yılı aşkın süredir hayatımızda olan Covid-19 ile ilgili aşılar geliştirildiği günden bu yana yan etkilerle ilgili tartışmalar sürüyor. Aralık ayından bu yana uygulanmaya başlanan aşılar ile ilgili, alerjik reaksiyon, kas ağrısı, baş dönmesi gibi birçok alerjik reaksiyon rapor edilirken İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), İngiltere’de Covid-19 aşısı uygulanan her 10 kişiden birinde 48 saat içinde hafif yan etkiler görülebildiğini belirtmiş, bu yan etkilerden çoğunun kısa bir süre içerisinde kendiliğinden geçtiğini belirtti. Astrazeneca ile birlikte Covid-19 aşısı geliştirme çalışmalarında bulunan Oxford aşı grubundan yan etkilerle ilgili pozitif bir açıklama geldi.

‘BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇALIŞIYOR’

Daily Mail’ın haberine göre Oxford, “Yan etki dediğimiz semptomların ortaya çıkması, bağışıklık sisteminin olması gerektiği gibi çalıştığını gösteriyor” ifadelerini kullanırken Covid-19 aşısı vücuda girdiği andan itibaren bağışıklık sistemini kırmızı alarma geçirdiği belirtildi. Aşı sayesinde vücutta antikor seviyesi yükselirken virüsü yok etmek için antikorların yoğun bir çaba harcadıkları, virüs tespit edildikten sonra T hücreleriyle güçlü bir bağışıklık oluşturduğunun altı çizildi.