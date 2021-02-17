İngiltere’den Covid-19 aşısı açıklaması: Yan etki bağışıklığa işaret ediyor

Covid-19 aşısı sonrası yan etki aslında iyiye işaret olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, yan etkilerin bağışıklık sisteminin olması gerektiği gibi çalıştığını gösterdiğini söyledi.
Aşılama başladığı günden bu yana konuşulan Covid-19 aşılarının yan etkileriyle ilgili İngiltere’den açıklama geldi. Ülkede her 10 kişiden birinde görülen Covid-19 aşısı sonrası yan etki aslında iyiye işaret olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, yan etkilerin bağışıklık sisteminin olması gerektiği gibi çalıştığını gösterdiğini söyledi.
‘BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇALIŞIYOR’
‘SİTOKİN SEVİYESİ ARTIYOR’
Haberde, aşının vücuda girmesiyle birlikte sitokin seviyesinin arttığına dikkat çekilirken Warwick Üniversitesi’nden Prof. Dr. Andrew Easton, “Aşıyla birlikte vücudunuzdaki sitokin seviyesi artıyor. Bağışıklık sistemi, bu seviyenin artmasını hücrelerin virüsle savaşması için uyarıcı olacak kullanıyor. Bu bağışıklık sisteminin aşıya karşı verdiği önemli bir yanıt” şeklinde konuştu.