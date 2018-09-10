İngiltere’deki sendikalardan mesai çağrısı

Sermayedarların yeni teknolojilerle elde ettikleri kârı çalışanlarıyla paylaşması zorunlu kılınırsa, bu yüzyıl içinde haftada dört günlük mesai mümkün olacak.

Bu sav, İngiltere’deki Trade Union Congress’e (Sendikalar Kongresi, TUC) ait. İngiltere ve Galler’de 5,6 milyon işçinin örgütlendiği sendikalar federasyonu, yıllık konferansında hükümeti işçilerin daha az çalışıp aynı parayı almasını sağlama konusunda harekete geçmeye davet etti.

Önümüzdeki 10 yılda yapay zeka, robot teknolojisi ve otomasyonun İngiltere ekonomisine 200 milyar sterlinlik (yaklaşık 1,7 trilyon TL) katkı yapması bekleniyor.

Galler’de bir şirketin çalışanları, halihazırda dört gün çalışıp beş günlük maaş alıyor.

Galler’in başkenti Cardiff’te bulunan IndyCube’ün kurucusu Mark Hopper, son 1,5 yılda gerçekleştirdikleri bu mesai dönüşümünü başarmanın kolay olmadığını söylüyor:

Kaynak:BBC Türkçe