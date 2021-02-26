İngiltere’de yaklaşık 70 bin kişiye para cezası kesildi

Yeni verilere göre İngiltere’deki polis, yürürlüğe girdiği andan itibaren COVID-19 karantina kurallarını ihlal ettikleri için yaklaşık 70 bin kişiye para cezası verdi. Bu bir haftada 6 bin’den fazla para cezası verildiği anlamına geliyor.

Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC) tarafından Perşembe günü yayınlanan rakamlar, toplam 68.952 Sabit Ceza İhbarı (FPN) tarafından ceza kesildiğini gösteriyor. Bu rakamın 63.201’i İngiltere’de, 5.751’i Galler’de 27 Mart ile 14 Şubat tarihleri ​​arasında dağıtıldı.