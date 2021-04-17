İngiltere’de oruç tutanlara özel aşı merkezleri kuruldu

Başkent Londra’nın güneyindeki Sutton bölgesinde Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) katkısıyla aşı merkezi oluşturuldu.

Britanya Müslüman Konseyi ve Britanya İslami Tabipler Birliği, kampanya düzenleyerek oruçlarının aşı nedeniyle zarar göreceği endişesi taşıyanları aşı olmaya çağırdı.

16 Nisan’da ilk kez hizmet veren merkez, 30 Nisan’da bir kez daha aşı olmanın orucu bozacağını düşünenler için iftar saatinden sonra kapılarını açacak.

Sadece Sutton’da değil, Müslümanların yoğun yaşadığı diğer kentler ve bölgelerde de belirli günlerde aşı merkezleri kuruldu.

“Hastalarımızın geride kalmasını istemiyoruz”

Merkezin sorumluluğunu üstlenen Doktor Kaşif Aziz, İslam alimlerinin çoğunun, aşının orucu bozmayacağını söylediğini hatırlattı.

“Çünkü vücudunuza herhangi bir gıda girmiyor ancak biliyorsunuz, İslam’da görüşler geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Farklı düşünceye sahip Müslümanlar var.”

Aşının orucu bozacağına inananlara uyum sağlamak için merkezi kurduklarını anlatan Aziz, “Çünkü insanların sırf oruçlarını bozmaktan endişe ettikleri için geride kalmasını istemiyoruz. Bu yüzden kliniği kurduk. Endişesi olanlar, ramazanın bitmesini beklemek isteyenler var ama sorun şu ki, COVID-19 hala burada ve ramazanda gitmeyecek, hala burada olacak. Bu yüzden hastalarımızın geride kalmasını istemiyoruz” dedi.

Aziz, 21.00-23.30 saatlerinde hizmet verdiklerini ve 100 kişinin kayıt olduğunu, ancak gelmeyeceklerin yerine de 10-15 kişiyi aşılayabileceklerini söyledi.

Tüm yetişkinlerin temmuza kadar aşılanması planlanıyor

COVID-19 nedeniyle 127 binden fazla kişinin öldüğü İngiltere’de, aralıkta tespit edilen virüsün daha bulaşıcı ve daha öldürücü yeni bir türüne bağlı olarak vakalar ve ölümler artmıştı.

Bunun üzerine 5 Ocak’ta üçüncü kez ulusal çapta karantinaya gitme kararı alan ülke, bir yandan da aşılama çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Şu an 45 yaş ve üzerindekilerin aşılandığı ülkede 32 milyondan fazla kişiye ilk, 8,5 milyondan fazla kişiye de ikinci doz aşı yapıldı. Ülkede tüm yetişkinlerin temmuza kadar aşılanması planlanıyor.

Karantina ve hızlı aşılamanın etkisiyle ülkede COVID-19 kaynaklı günlük ölümler 40’ın, vakalar da 3 binin altına düşmüş durumda.