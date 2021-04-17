Anastasiadis: İki devlet çözümsüzlük reçetesi

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, egemen eşitliğe sahip iki devletli çözüm formülünü “çözümsüzlük reçetesi” olarak tanımladı.

Kıbrıslı Rum gazeteciler, Ersin Tatar-Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarını “Cenevre öncesi kapanmaz uçurum” yorumuyla aktardı.

Politis “Kıbrıs Sorunu: ‘5+1’den Önce Aşılmaz Uçurum” başlıklı haberinde, Tatar-AKP tezine karşı Anastasiadis’in yanıtına yer verdi: “Kıbrıs sorununda bu tür çözümlere yer yok.”

Politis bu gelişmenin, Türk ve Yunan Dışişleri bakanlarının Ankara’daki olaylı ortak basın toplantısının ertesinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Anastasiadis’in Cenevre Planı

Alithia “Anastasiadis: Beşli Konferansa Bu Tezlerle Gidiyorum… İki Devlet, Egemen Eşitlik ve Kıbrıslı Türklerin Bir Olumlu Oyu Hakkında Ne Dedi… Türk Tarafına ve Siyasi Liderliğe Mesajlar Verdi” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in Cenevre’deki gayriresmî 5+BM konferansta takınacağı tavrı yazdı.

Anastasiadis, özetle şöyle konuştu:

“İki devlet kurulmasının yeri yok, egemen eşitliğin yeri yok. Hedefimiz, Birleşmiş Milletler parametreleri içerisinde bir çözüm bulunmasıdır. Biz Cenevre’ye Kıbrıs Cumhuriyeti’ni iki toplumlu bir federasyona evriltecek, ancak her şeyden önce ve her şeyin üzerinde; işleyebilir olacak, Ankara’nın himayesine dönüşmeyecek bir çözüm amacıyla, BM, Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, bütün devletler tarafından dile getirilen tezlerle gidiyoruz.”

Anastasiadis,federal Kıbrıs’ın Bakanlar Kurulu’nda herhangi bir önerinin Kıbrıs Türk Toplumu’nun çıkarlarını gözetmeyebilecek olması halinde, en az bir Kıbrıslı Türkünde olumlu oyunun aranmasını benimsediklerini söyledi.

Anastasiadis ayrıca siyasi eşitliği korumak için, anlaşmazlıkların çözüm mekanizmasını da desteklerini sözlerine ekledi.