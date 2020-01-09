İngiltere’de maaş adaletsizliği

İngiltere’nin önde gelen 100 şirketinin üst düzey yöneticilerinin 3 günlük maaşının, ülkedeki yıllık ortalama maaş olan 29.559 sterline denk olduğu ortaya çıktı.

Yeni yapılan araştırmaya göre FTSE 100 şirketlerinin yöneticileri saatte 900 sterlinden fazla kazanıyor. İngiltere’de ortalama bir tam zamanlı çalışanın saatlik ücreti ise 14,37 sterlin.

Yani Noel ve yeni yıl tatili sonrası 2 Ocak Perşembe günü işbaşı yapan yöneticiler, bu akşam itibarıyla bir çalışanın ortalama yıllık maaşını kazanmış olacak.

Londra Borsası’nda işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketteki (FTSE 100) maaş araştırması Chartered Institute of Personnel and Development adlı İngiliz bir insan kaynakları şirketi ile High Pay Centre adlı bir düşünce kuruluşu tarafından yapıldı.

Araştırmada ulaşılan son verilere göre FTSE 100 şirketlerinin patronları 2018 yılında ortalama 3.46 milyon sterlin kazandı. Bu, ortalama maaşın yaklaşık 117 katı.