AvrupaDünya

İngiltere’de maaş adaletsizliği

En büyük patronlar ortalama yıllık maaşı '3 günde' kazanıyor

9 Ocak 2020

İngiltere’nin önde gelen 100 şirketinin üst düzey yöneticilerinin 3 günlük maaşının, ülkedeki yıllık ortalama maaş olan 29.559 sterline denk olduğu ortaya çıktı.

Yeni yapılan araştırmaya göre FTSE 100 şirketlerinin yöneticileri saatte 900 sterlinden fazla kazanıyor. İngiltere’de ortalama bir tam zamanlı çalışanın saatlik ücreti ise 14,37 sterlin.

Yani Noel ve yeni yıl tatili sonrası 2 Ocak Perşembe günü işbaşı yapan yöneticiler, bu akşam itibarıyla bir çalışanın ortalama yıllık maaşını kazanmış olacak.

Londra Borsası’nda işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketteki (FTSE 100) maaş araştırması Chartered Institute of Personnel and Development adlı İngiliz bir insan kaynakları şirketi ile High Pay Centre adlı bir düşünce kuruluşu tarafından yapıldı.

Araştırmada ulaşılan son verilere göre FTSE 100 şirketlerinin patronları 2018 yılında ortalama 3.46 milyon sterlin kazandı. Bu, ortalama maaşın yaklaşık 117 katı.



Etiketler

İlgili Makaleler

ABD’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne mektup

9 Ocak 2020

Prens Harry ve Meghan Markle İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildi

9 Ocak 2020

İran’ın saldırısına dünyadan tepkiler

8 Ocak 2020

Trump’tan İran açıklaması

8 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı