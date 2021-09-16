İngiltere’de Covid yüzünden ölen 50 bini aşkın kişinin yalnız 256’sı tam aşılı çıktı

Yeni verilere göre, İngiltere’de yılın ilk 6 ayında Kovid nedeniyle hayatını kaybeden toplam 51 bin 281 kişiden sadece 256’sı tam aşılıydı.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) “engelleri aşan” enfeksiyon diye adlandırdığı, virüsün aşıların etkisinden kaçmayı başardığı durumlarda meydana gelen ölümlerin gerçek sayısını belirlemek için verileri analiz etti.

Aynı 6 aylık dönemde hiç aşılanmamış kişiler arasında Kovid-19 kaynaklı 38 bin 964 ölüm meydana geldi.

ONS’e göre tam aşılı kişiler arasında toplamda 640 ölüm kaydedildi. Ama bu sayıya aşılanmadan önce ve aşı tarafından korunamadan önce enfekte olanlar da dahildi.

İkinci doz aşının üzerinden 14 gün geçtikten sonra Kovid-19’a bağlı olarak, toplamda sadece 256 ölüm kaydedildi. Bunların toplam 193’ü klinik açıdan Kovid-19’a karşı son derece savunmasız diye sınıflandırılanlar arasındaydı.